桃機小教室－飛機動力來源 航空燃油作業

加油廠商的油栓車替航機加油，右下方可以看到油管一端連上地下加油坑的管口，另外一端接到飛機主翼中段的受油口。 圖／桃園國際機場公司提供

航機飛上天空要靠發動機燃燒提供動力來源，桃園國際機場公司航務處航油科與廠商，每年供應約300萬公秉的航空燃油給各航空公司班機，專責檢測油料的品質，兼顧燃油不能混入水氣，確保每一滴加入飛機油箱的燃油都符合規範。

桃園機場在貨運園區入口旁的專用油庫，設有4座容量8000公秉(每公秉1000公升)，以及4座容量6000公秉的儲油槽，每天由台灣中油及台塑化石油兩家公司經由地下油管，輸送單一種類煤油型航空燃油Jet A-1進入油槽，隨時保持4天發油存量。

航空燃油屬於煤油類油料，揮發性較低，特性與車用汽油高揮發性不同，一小罐Jet A-1若在室溫下丟入一根燃燒的火柴棒，是不可能點燃的，必須要有火力強、溫度更高的熱源讓航空燃油大量揮發才點的著。過去電影中出現用打火機點燃噴射機燃油的畫面，在真實狀況下不可能發生。(警語：航空燃油屬於高危險油類，處理時須符合安全規範)

桃園國際機場公司航務處航油科設在貨運園區入口處附近的8座儲油槽，右側4座每座容量8000公秉，左側4座容量6000公秉。 圖／桃園國際機場公司提供

2019年之前，桃園機場每天供油量都超過9000公秉，連續4年的年度總供油量都超過320萬公秉，最高為2019年的340萬公秉；以每公升浮動油價約15元估算，價值約500億元。2020年受到新冠肺炎疫情影響航班減少，供油量減至約226萬公秉。

要把油料加入飛機油箱，油庫內17座加壓幫浦是輸油心臟，經過12點5公里長的地下油管，連接至停機坪的175個地下加油坑。

航空公司飛機需要加油，通知中油、文久、佳的星3家合約加油廠商，出動油栓車開到飛機旁邊，油管一端連上地下加油坑的管口，另外一端接到飛機主翼中段的受油口，完成接地線裝設等安全程序，把航空燃油送進飛機的油箱。

桃園機場油庫內17座加壓幫浦(圖下方)是輸油心臟，經過12點5公里長的地下油管，連接至停機坪的175個地下加油坑。 圖／桃園國際機場公司提供

每班飛機使用的油量由航空公司簽派員根據班機航程、負載、天候、備降機場位置等因素計算出來，經過機長認可後通知加油人員。例如飛往美國的越洋航線班機，耗用油料超過10萬公升，油栓車加油程序約需40分鐘。

加油程序存在風險，地勤作業規定加油時客艙內不能有旅客，有特別因素旅客登機後飛機需要補充油料，地勤人員會通知消防車到機邊警戒，預防萬一也保障安全。

為了維護燃油品質，桃園機場公司航油科工作人員除了要求供油商提供品管檢驗報告外，燃油送進儲油槽會靜置沉澱24小時，接著檢查透明度、導電度等特性，符合國際通用的JIG規範才能送出。

輸油系統設計有許多巧思，每一滴燃油從供應端到加進飛機油箱，經過好幾階段的過濾。為避免油槽或管路中的水氣混入燃油，利用水比油重會沉到低處的特性，抽油時從油槽最上層開始抽，避免抽到底層的水；地下油管埋設也設計淺「V」型的坡度，萬一有水氣侵入會沉積在油管內低處，工作人員定期檢查抽離。

原油從地下開採出來，輸送、煉製、成品再輸送過程中都不會「曝光」。航空燃油進入飛機發動機燃燒，產生推力推動飛機飛行，才從發動機後方噴流中「現身」。

航空燃油從開採、煉製都不會「曝光」，進入飛機經過發動機燃燒，產生推力推動飛機飛行，才從發動機後方噴流中「現身」。 圖／桃園國際機場公司提供