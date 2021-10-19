窺見第三航廈之美 – 台灣門戶新意象的設計與實現

第三航廈曲面波浪屋頂靈感來自台灣的山陵線與雲海。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈工程如火如荼展開，實體建築要數年後才會具體呈現。透過建築團隊的闡述與透視圖像，機場公司讓大家提早窺見這座「精品航廈」的設計之美。

由羅傑斯史達克哈伯建築師事務所(RSHP)所設計的第三航廈，以打造「台灣門戶新意象」為目標，曲面波浪屋頂靈感來自台灣的山陵線與雲海；同時在波浪屋頂崁入天窗，象徵台灣傳統客家建築屋頂瓦片上的「壓瓦石」。

過程中因工程成本浩大，第三航廈建設一波三折。為順利推動相關工程，團隊微調部分設計，取消天窗、保留雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型，維持建築團隊理念。其原因為台灣地處亞熱帶，為了抗強風、隔音等安全需求，要加強天窗結構及玻璃厚度，增加結構重量與經費；且夏天陽光直射室內，需耗用能源調整室溫，不易符合綠建築需求。

建築團隊簡化天窗設計，讓結構輕量化，同時保留原來雲頂波浪造型意象。 圖／桃園國際機場公司提供

透過與建築師團隊討論簡化天窗設計，讓屋頂結構輕量化，減少施工成本與風險，降低維護費用及漏水機率，在不影響原來屋頂波浪造型意象下，保留RSHP團隊設計的原汁原味，讓來自遠方的緣分，留下完美的建築作品讓中外旅客細細品味。

第三航廈天花板有大量金屬圓管下垂裝飾(像素)，表彰「雲的律動感」意象，不會呈現「裸天花板」粗糙外觀。天花板裝飾工程規劃9乘9公尺見方，以鋼網懸掛113支像素的模組化施工方式，增進效率且易於維護，總計將有共835個模組吊升到屋頂與結構組合。

針對出境大廳，RSHP團隊也發揮設計巧思，調整裝飾距下方設施的高低曲線，讓天花板呈現「紋理地圖」，旅客聚集的報到櫃台前裝飾升高，旅客少的櫃台本體區域裝飾降低，除營造雲的律動感外，預期此一「紋理地圖」的天花板曲線也能發揮動線引導效果。

第三航廈天花板有大量金屬條下垂裝飾，呈現「雲的律動感」意象。 圖／桃園國際機場公司提供

第三航廈天花板以「雲的律動感」意象，讓旅感受到開闊明亮的空間內涵。 圖／桃園國際機場公司提供

天花板裝飾工程規劃9乘9公尺見方模組化施工，增進效率且易於維護。 圖／桃園國際機場公司提供