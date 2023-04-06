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解決缺蛋一再跳票 藍委：陳吉仲下台！

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨6日召開記者會，呼籲農委會建立產銷平台，否則主委陳吉仲就該下台。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨6日召開記者會，呼籲農委會建立產銷平台，否則主委陳吉仲就該下台。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

農委會主委陳吉仲多次保證會解決缺蛋，卻持續跳票，應該建立產銷平台以健全市場機制，否則就該滾蛋！」國民黨立委費鴻泰6日在記者會上直言，農委會從國外進口雞蛋治標不治本，應該就蛋雞、飼料等問題著手，建立產銷平台。藍委曾銘宗說，缺蛋危機已蔓延兩年，農委會致今無法解決，陳吉仲應該下台。

建立產銷平台

費鴻泰表示，我國很早就開始缺蛋，農委會去年3月9日時說有200萬隻蛋雞投入生產，蛋價有望回穩，去年3月17日說3月下旬可望回穩，然後去年7月20日又說8月可供需平衡，今年又說3月底會解決，但缺蛋危機都沒有緩解，呼籲陳吉仲不要一直開出空白支票。

他分析，去年11月還有3500萬隻蛋雞，現在只剩下3100萬隻，需要響板法補充，費鴻泰也舉缺蛋的日本為例，日本10顆蛋價值合台幣48元，如果民眾買1000元以上食物，還可以打折變成29元，但台灣蛋價卻居高不下，農委會與公平會應該掃蕩雞蛋黑市，並建立產銷平台。

陳吉仲應下台

藍委李德維直言，陳吉仲曾說3月底會緩解缺蛋，之後又改口說要6月，最新的說法是，要中秋節前台灣雞蛋供需才會穩定，缺蛋問題的原因如飼料、蛋雞短缺與氣候問題並非一朝一夕，農委會看來已無力處理，建議將缺蛋問題處理層級提升到行政院，成立「雞蛋國家隊」，從根本解決問題。

他也指出，許多蛋農已經反應，政府不能持續從國外進口蛋，會對台灣蛋農產業有很大傷害。曾銘宗則說，他們不斷接到民眾陳情，政府為何持續無法解決缺蛋危機，呼籲陳吉仲不要再開空頭支票，若仍無法緩解缺蛋危機，就該負起政治責任，儘速下台負責。

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陳吉仲 農委會 雞蛋

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