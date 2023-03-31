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大量即期蛋低價拋售！擔心買到壞蛋？放水中就知好壞

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

進口蛋開賣，社群中可見許多日前大量屯蛋的業者低價拋售，讓許多民眾憂心買到壞蛋。網路上流傳一張「將雞蛋放水中」就能知道是否新鮮的解說圖，到底該如何判斷？科技部和營養師告訴你。

國內缺蛋導致蛋價漲，近日價格較低的進口蛋開賣，讓日前大量屯蛋的業者低價拋售，社群社團中可見許多相關貼文，除了標榜便宜，或解釋「不小心買太多」，甚至提醒是「即期蛋、不保證是好的」，讓民眾憂心一不小心在市場上可能就買到這批品質堪憂的蛋品。

圖片來源／截自網路
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於是社群上流傳了一張教你判斷好蛋壞蛋的方法，並提到「只要將雞蛋放入水中，觀察雞蛋浮起的程度就能了解新鮮度，且雞蛋通常一週內最新鮮，已經浮起來的就算是及期或過期品了」。

圖片來源／小丰子3c俱樂部
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壞掉的雞蛋為什麼會在水面上浮起？科技部的科技大觀園解釋，而當雞蛋逐漸變質的過程中，蛋白質會開始產生腐敗機制和氣體，包含二氧化氮、二氧化硫、硫化氫，所以造成雞蛋內部氣體的含量增加，也使得雞蛋的密度減小，就會在水中浮起。因此民眾可藉由是否漂浮在水面上，來判斷蛋的新鮮度。

Ivy營養師的健康教室過往也曾發文說明，「將雞蛋放入鹽水中測試，果然立分高下，新鮮的雞蛋會沉在水底，不新鮮者會浮上來」。如圖所示，褐色的雞蛋上浮表示不新鮮，白色的雞蛋下沉是新鮮的。

圖片來源／Ivy營養師的健康教室FB
圖片來源／Ivy營養師的健康教室FB

圖片來源／Ivy營養師的健康教室FB
圖片來源／Ivy營養師的健康教室FB

鹽水怎麼泡？Ivy營養師表示，只要製作大約5-6%的鹽水濃度即可，也就是說100c.c.的冷水，加入5-6g的鹽巴就完成了，1000c.c.水就要加入50-60g鹽巴，以此類推。

壞掉的雞蛋一般打開後也會有奇怪、不舒服的味道，提醒民眾若購買沒有包裝或未標示保存期限的雞蛋，料理前最好仔細檢查。

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