缺蛋聲量越滾越大、限購字眼引人恐慌！當心落入缺蛋下的心理陷阱！

【採訪·編輯＝張語屏】

全球缺蛋警示不斷，台灣專案進口的澳洲雞蛋也在2023年2月下旬公告3月底將進口更多雞蛋每週接力送抵台灣，補足國內雞蛋供不應求的市場缺口。

然而超市賣場貨架上的雞蛋，仍然經常提前售罄，都會區域消費者不易買到生鮮雞蛋；即使餐飲業者有配合的蛋商固定配送，仍對3月蛋價每台斤調漲5至10元也大喊吃不消。

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生鮮超市冷藏和貨架雞蛋經常提早搶購一空。（張語屏攝）

缺蛋話題愈滾愈大 搶購囤蛋造成市場資源不均

市場缺蛋反映出消費者因害怕買不到蛋的集體恐慌。美國喬治亞大學農業與應用經濟學博士、清邁⼤學兼任教授黃萬傳形容賣場缺蛋情形，就像新冠疫情初期口罩缺貨，「但是雞蛋是生鮮食品，運送到超市之前，已由大運輸商或中小盤商集中存放1至2週以上，若消費者搶購囤貨，不只影響風味，也容易放到壞掉，也造成部份消費者一直買不到蛋。」

國立清華大學心理系工商組教授高登第受訪表示，蛋荒情形來自兩個層面，第一層面為經濟學供給需求理論。由於禽流感、飼料成本高，再加上近期農委會提出禽舍重建升級計畫，蛋農面對外部因素導致成本不斷升高情況下，一時難以處理，使之降低生產意願、甚至棄養，供給量就會下降，而即使是需求穩定情況下，價格也會上升。

第二層面為消費心理學。任何產業、產品出現限購狀況，只有特價和數量不夠的時候，而消費者原本不需要這麼多的雞蛋，在各種新聞資訊不斷播送、討論，再加上賣場中開始張貼「限購」雞蛋公告，都會強化消費者對於缺蛋的認知，造成搶購，也哄抬出需求量，價格就會不斷攀升。

限購產生「交易效用偏誤」心理陷阱 形成「非常不理性」的囤貨行為

「當雞蛋數量不夠，出現像搶購衛生紙、口罩等民生必須品情況，就會反映出『從眾效應』與『交易效用偏誤』的現象。」高登第以消費決策常見的心理陷阱，說明當消費者不管有沒有需要，就買來囤著，生鮮雞蛋囤貨太多太久也會腐壞，限購數量更無法避免民眾集結親友同時採購、囤貨的狀況，陷入非常不理性的行為決策。

業者也可能會囤蛋、待價而沽

「雞蛋和其他農產必需品一樣，需求價格彈性低。當供給量只要減少1%，價格就會開始上漲，此時消費者對價格的需求彈性就下降為-0.1。」黃萬傳解釋雞蛋產業的淺碟經濟狀況，因基礎薄弱，導致需求稍有變化，也容易引起價格的暴跌暴漲。

「當產量有短缺，台灣雞蛋產業獨有的『包銷制度』就會失靈。」黃萬傳說，由於負責運送、調度各地雞蛋的盤商們集中雞蛋分配，當市場需求高、價格就會上漲，因此也會出現蛋商待價而沽，市場中的雞蛋就會出現暫時缺貨。

蛋農、消費者各自找解方 改善生產方式、自產自銷收益更好為

黃萬傳說，雖然超市貨架上缺蛋，但也有出現消費者或小型零售商直接到產地向蛋農買蛋，因此出現有些據點仍然能供蛋、民眾反應無缺蛋的消息。鼎巨畜產科技有限公司廠長張守忠則表示，由於傳統包銷制度，在早期能即時協助各地蛋農運銷問題，後續卻出現因蛋價掌握在蛋價委員會手上，蛋農只好密集出貨，蛋商好壞全收。

張守忠建議，當消費者開始找上蛋農，農民可以考慮自產自銷，價格有保障、獲益毛利較高，也會願意投入環境改良、增加生產效益。重視創造多元生態環境的養殖動植物的社會學博士、青農李法憲受訪表示，消費者能直接認識農民，不僅能提高農民信心，也有監督效果，「農民就會更加細心出產，讓消費者吃得安心，他們也會願意回購支持。」

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李法憲養殖100隻蛋雞、自產自銷，重視雞隻飲食內容均衡與環境衛生。（張語屏攝）

由於台灣已受禽流感影響多年，過年前後缺蛋話題輪番上陣，當市場出現民眾搶購、中間商集貨狀況與定價參考難以追溯的情況，也反映雞蛋產業經年未解的產銷結構失衡問題。當消費者難以在市場找到雞蛋、直接找上產地蛋農，較有機會吸引蛋農提升生產管理技術意願，也能以自產自銷方式創造較好收益。

審稿編輯：林玉婷

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