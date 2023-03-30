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防不肖商人拋售囤蛋致價跌 跨部會物價小組稽查

中央社／ 台北30日電

法務部今天表示，近日因政府向國外採購雞蛋陸續進入國內市場，為免引發不肖商人運用各種實體或網路等通路管道拋售囤蛋，造成蛋價崩跌，跨部會「物價聯合稽查小組」持續稽查。

法務部發布新聞稿指出，近日因政府向國外採購雞蛋陸續進入國內市場，市面上雞蛋通路逐漸恢復平價供應，為免引發不肖商人運用各種實體或網路等通路管道拋售過去囤積或散裝過期的雞蛋，造成蛋價崩跌，甚至影響民眾食品安全。政府跨部會「物價聯合稽查小組」持續溯源稽查，針對雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範囤積、哄抬或拋售等影響交易市場秩序等情事發生。

繼日前聯合稽查小組前往全國數家雞蛋大盤商進行稽查後，發現仍有部分蛋雞場及上游雞蛋來源似有價格偏高情形，加上考量國外採購雞蛋逐漸進入國內市場，因此，防止哄抬以維持蛋價平穩，是此波稽查重點。

法務部官員指出，聯合稽查小組成員，循例由次長林錦村召集行政院農業委員會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等人員組成，經共同開會研商，再度採取聯合稽查行動。

這次針對24日進行稽查2家雞蛋大盤商所獲得雞蛋來源價格偏高商家資訊，即規劃於28日對其中1家大盤商及1間蛋雞場進行溯源稽查，稽查地點遍及桃園市、台中市、嘉義縣等處，聯合稽查小組對於雞蛋產地價格波動原因及廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併進行瞭解及調查，對於稽查過程所發現任何違法態樣，均將交由權責機關依法裁處，以懲不法。

物價聯合稽查小組呼籲，民眾凡是發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或大量拋售等情形，都可以撥打0800-007007檢舉專線，政府將積極查明，以嚇阻不肖業者囤積雞蛋或哄抬蛋價或拋售過期雞蛋造成蛋價崩跌、影響民眾健康等違法行為。

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