聽新聞
test
0:00 / 0:00
進口蛋今上架1小時搶光！家樂福全台246家超市店洗選蛋稍晚開賣
家樂福今開賣進口雞蛋，量販店早上就鋪貨，內湖店早上8點多就有顧客在門口等待，大約9:30正式開賣，開賣後大約1小時幾乎全台現貨都賣光，但家樂福超市店目前平價洗選蛋尚未上架，想要買蛋的民眾可以再等等。
家樂福北部（彰化以北）40家量販店今開賣冷藏進口雞蛋，共2款規格，皆為澳洲進口，600g/12入售價79元，700g/12入售價89元，首批進貨約8,000盒，開賣1小時即幾乎全台都賣光；3月30日（彰化以南）量販分店也會依照進貨狀況陸續上架冷藏澳洲進口蛋。
今日家樂福全台246家超市也會陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝68元，據了解目前尚未上架開賣，將視物流狀況陸續到貨。家樂福量販/超市預計上架後採取每人每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言