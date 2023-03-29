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進口雞蛋開賣了！地點、售價、種類、上架時間 一次看清

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進口蛋今上架1小時搶光！家樂福全台246家超市店洗選蛋稍晚開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福內湖店今早開賣進口蛋，內湖店早上8點多就有顧客在門口等待。記者黃筱晴／攝影
家樂福內湖店今早開賣進口蛋，內湖店早上8點多就有顧客在門口等待。記者黃筱晴／攝影

家樂福今開賣進口雞蛋，量販店早上就鋪貨，內湖店早上8點多就有顧客在門口等待，大約9:30正式開賣，開賣後大約1小時幾乎全台現貨都賣光，但家樂福超市店目前平價洗選蛋尚未上架，想要買蛋的民眾可以再等等。

家樂福北部（彰化以北）40家量販店今開賣冷藏進口雞蛋，共2款規格，皆為澳洲進口，600g/12入售價79元，700g/12入售價89元，首批進貨約8,000盒，開賣1小時即幾乎全台都賣光；3月30日（彰化以南）量販分店也會依照進貨狀況陸續上架冷藏澳洲進口蛋。

今日家樂福全台246家超市也會陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝68元，據了解目前尚未上架開賣，將視物流狀況陸續到貨。家樂福量販/超市預計上架後採取每人每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

家樂福量販店今開賣冷藏進口雞蛋，共2款，皆為澳洲進口。記者黃筱晴／攝影
家樂福量販店今開賣冷藏進口雞蛋，共2款，皆為澳洲進口。記者黃筱晴／攝影
家樂福全台門市今陸續開賣進口雞蛋。記者黃筱晴／攝影
家樂福全台門市今陸續開賣進口雞蛋。記者黃筱晴／攝影
家樂福北部（彰化以北）40家量販店今開賣冷藏進口雞蛋，共2款規格，皆為澳洲進口，600g/12入售價79元，700g/12入售價89元。記者黃筱晴／攝影
家樂福北部（彰化以北）40家量販店今開賣冷藏進口雞蛋，共2款規格，皆為澳洲進口，600g/12入售價79元，700g/12入售價89元。記者黃筱晴／攝影

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