進口蛋今上架1小時搶光！家樂福全台246家超市店洗選蛋稍晚開賣

家樂福今開賣進口雞蛋，量販店早上就鋪貨，內湖店早上8點多就有顧客在門口等待，大約9:30正式開賣，開賣後大約1小時幾乎全台現貨都賣光，但家樂福超市店目前平價洗選蛋尚未上架，想要買蛋的民眾可以再等等。

家樂福北部（彰化以北）40家量販店今開賣冷藏進口雞蛋，共2款規格，皆為澳洲進口，600g/12入售價79元，700g/12入售價89元，首批進貨約8,000盒，開賣1小時即幾乎全台都賣光；3月30日（彰化以南）量販分店也會依照進貨狀況陸續上架冷藏澳洲進口蛋。