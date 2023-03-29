買「20斤蛋只要1200」！他曝光來源勸別排隊當盤子：中盤商賺到買跑車

全台鬧蛋荒導致蛋價高漲，為防止缺蛋狀況持續惡化，進口雞蛋今（29）天起陸續在各通路正式上架，提供消費者採購。有民眾透露本身有認識的雞蛋中盤商，販售一大籃20斤的雞蛋只要1200元，直言「缺蛋是假，漲價是真」，呼籲消費者短時間內買不到蛋能忍則忍，千萬「別去當盤子」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文說，自己並非開店做生意的餐飲業者，「但是我認識良心中盤，一籃1200、20斤，缺蛋是假漲價是真」。原PO表示，近期雞蛋的產量確實有變低，因此有稍微漲價，然而他發現有中盤商「一斤蛋跟蛋農收45~50元，拿出來賣一斤70、80元甚至90元」，因此奉勸大家缺蛋時期「該忍就忍別去當盤子」，也不需要花時間排隊買蛋。

不少網友看完深感認同，紛紛留言「真的沒吃蛋也不會死，一直被商人抬高價格在賣，過一陣子沒人買，蛋賣不出就會開始降價促銷了」、「半個月前，我叫2籃（生意用），蛋商說只能配一籃給我，因為真的缺蛋，結果送給我的蛋放冰箱2天就蛋殼發霉點了，還吃到臭蛋，這不是屯起來炒價格的？我才不信」、「以前搶衛生紙，現在衛生紙還不是穩定供應；現在搶蛋，說沒蛋還是一直有蛋出來，尤其一堆地方社團都在買一斤一百，各位婆婆媽媽別傻了」、「你（原PO）劇透了」。

另外，有網友看了原PO貼出的一籃雞蛋照片，好奇詢問「1200哪裡買？前天拿2100傻眼」、「跪求購買地點，我店裡廠商漲到1600一籃啊」、「北部這樣1500了」、「新北1600」、「今天新竹一籃1460」、「1700元1籃，直接選擇不用了，客人都一直問什麼時候才繼續有賣蛋，真的太貴賣不起」。原PO也回答網友們的提問，表示自己有國小同學經營養雞場，「養70隻雞隨便撿（雞蛋），你看他出平價給我，中盤賺多少？」、「中盤這陣子真的賺到買跑車」。