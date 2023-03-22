查蛋價 法務部稽查2蛋雞場、2大盤商

法務部主導跨部會「物價聯合稽查小組」繼日前前往全國數家雞蛋大盤商進行現場稽查後，發現部分蛋雞場及上游雞蛋來源似有價格偏高情形，昨日就雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範不法情事。

法務部指出，此次稽查對象為2間蛋雞場及2家大盤商，稽查地點遍及新北市、彰化縣、高雄市等處，聯合稽查小組對於雞蛋產地價格波動原因及廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併進行瞭解及調查。

法務部表示，為防止不肖業者趁過去雞蛋供需失衡而藉機囤積雞蛋、哄抬蛋價，聯合稽查小組除持續密集開會，關注物價及供需情形，以嚴密監督蛋價外，對於近期民眾所提供寶貴檢舉資料積極過濾分析，若有業者疑涉不法即進一步規劃聯合稽查，只要查證有犯罪嫌疑，將函請檢調機關依法偵辦。