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雞蛋擴大進口與蛋商蛋農宣戰？陳吉仲：專案補現階段不足

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者陳正興／攝影
農委會主委陳吉仲。記者陳正興／攝影

缺蛋孔急，農委會主委陳吉仲今天宣布，4月、5月會各進口至少3000萬顆雞蛋，擴大進口，加上日前也對外說，要求農委會不要接雞蛋報價小組成員電話，是否代表官方與產業團體直球對決、站在對立面開戰？陳吉仲否認，他說進口雞蛋只是短期、專案因應，補現階段不足而已。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。陳吉仲說，是透過洗選通路到末端超市通路，不會影響到產地價，畢竟國內雞蛋生產量能不足，國內雞蛋價格不會因為進口而受到影響，所以短期不足沒辦法補足，缺蛋議題會持續。

陳吉仲說，國內產能會持續增加，這部分跟蛋價機制委員會雙方，有不同縣市蛋商公會理事長，和蛋農討論，這是兩件事情，他們要討論的是現在的雞蛋產地價格要不要調整，農委會尊重他們的討論，這是兩件事情。

陳吉仲表示，雞蛋產銷會議在討論的時候，也一定想要了解現在市場的產銷資訊是怎樣，農委會今天(周三)就會公布每周的雞蛋產銷資訊，淘汰與換羽隻數每周下降，之前換羽的，現在陸續恢復生產。

他表示，現在的產地價，有些已經沒有按照盤價了，比如產地價格每台斤45.5元，一箱910元(20斤)，不可能了，現在已經都賣到1000或1100元了，這不就是一種市場機制嗎？蛋雞場也一直從蛋中雞場入雞，每周公布蛋雞生產數量，也是養雞協會調查，也在逐漸回升；種雞提供雛雞、蛋中雞場都在逐漸回升。

陳吉仲說，農委會提供產銷資訊，包括進口需求，雞蛋產銷會議要怎麼討論，農委會尊重；拜託不要每周打電話詢問農委會同仁的意見，自己根據產銷狀況去判斷，為什麼每次開完會以後，做成決議都把負面的推到農委會，不管後續要不要討論，農委會就是尊重，不用炒作這議題。

至於雞蛋報價還有意義嗎？陳吉仲說，不再報價但雞蛋每天仍有生產，仍有大運輸及洗選，依照合約走的，不會沒有交易，只是不報價，現在若產地價格交易與盤價已經沒有這麼一致，去討論盤價要不要調整，這議題不是更好玩嗎？

雞蛋 農委會 陳吉仲

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