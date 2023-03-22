影／缺蛋乾脆自己在家養迷你雞 吹起盧丁雞、黃沙維風潮

蛋荒持續，在家自己養迷你雞，好玩又好吃，迷你盧丁雞與鵪鶉也跟著爆紅。飼養民眾表示，這股養迷你雞的風潮從對岸傳過來已有一段時間，但因為台灣最近缺蛋嚴重，詢問度爆增。只要花個幾千元，弄好飼養箱等基本設備，對都市生活的民眾來說，既不占空間、又能享受到新鮮迷你雞蛋，不必排隊搶雞蛋。

臉書上目前有許多盧丁雞、黃沙維（鵪鶉的品種名）等的社團，大家分享飼養心得，也有人養太多免費送，網友「真好，我們家已經好久沒買雞蛋了」、「蛋生太多了，只好拿來做茶葉蛋」，讓缺蛋的民眾看了好羨慕。

盧丁雞是一種新培育的品種，被稱為是「世界上最迷你的雞」，成雞大約只有10多公分長，大約與一般雞隻剛出生的雛雞差不多大，一整群窩在箱內時，小巧的模樣看了很療癒。

飼養者「黛娜」表示，一開始是看到對岸不少網友飼養，好奇之下，買來飼養，原本擔心雞太小不好養，但沒想到小雞怕冷，反而大陸的氣溫太低不好養，在台灣氣候正合適，才養了幾個月，就已繁殖下一代，愈養愈多，還分送給朋友，相當有樂趣。

但是缺點是盧丁雞很怕生，很難拿在手上玩，她又嘗試養黃沙維，沒想到也一養就入手，大約手掌大小的鵪鶉，非常親人，小孩子都很喜歡，而且生出來的蛋比起盧丁雞蛋大，吃起來更有口感。

飼養者建議，想養迷你雞要有基本設備，包括專用的飼養箱、飲水器、食盒及保溫燈等，由於雞糞會發臭，箱底要鋪設木屑及發酵粉，做成發酵床，就可以減少味道，大約兩到3天翻一翻，把糞屎撿出來，每一次鋪設可以用3個月，之後再重鋪，每天只要固定補充飼料與水就好，「懶人也很適合」。

在價格上，目前網路上有許多販售，以一個80X40X40公分的飼養箱來計算，可以養12隻盧丁雞、或是4到6隻的黃沙維，不含雞隻的完整配備價格在2000元以下，而每月的飼料費則很省，一箱1、200元就夠，而以4口之家計算，養兩箱就可以「蛋蛋吃到飽」；另外盧丁雞的價格每隻80到150元不等，鵪鶉則約40元，有業者培育特殊品種，可以賣到一隻800元，但如果只是養好玩不建議，死亡率較高。

黛娜表示，雖然盧丁雞與鵪鶉的蛋比起雞蛋小，但是因為很會生，大約3天就可以下兩顆蛋，一整窩的小雞生的蛋相當多，口感上，鵪鶉蛋與雞蛋差不多，盧丁雞蛋則更Q一點。而在營養成分上，過去有研究，小雞蛋的營養成分甚至比一般的雞蛋更高。