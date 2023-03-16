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「缺蛋」負面聲量較去年成長15倍 這些發文成「蛋荒」熱議推手

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計

台灣連兩年爆發缺蛋潮，許多民眾抱怨買不到蛋。根據農委會蛋雞產銷資訊統計，近2個月因禽流感、年齡、換羽因素，產蛋隻數減少約400萬隻。而雞蛋產量方面，日均產蛋箱數2022年約11.8萬箱，但到了2023年2月下旬已減少至11.2萬箱。網友們都怎麼討論蛋荒這件事？近兩年缺蛋相關聲量發生什麼樣的變化？

image source：農委會雞蛋產銷資訊網

2023年1至2月缺蛋議題好感度 較2022年同期下降0.7

大數據股份有限公司14日發布最新《缺蛋？不缺蛋？網路怎麼看》時事議題洞察報告，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查指出，2023年1至2月缺蛋聲量較2022年同期增加287%，而其中負面聲量則是成長15倍，2023年1至2月網路好感度較2022年同期下降0.7。

2022年1月底，許多民眾抱怨市場買不到蛋，帶動缺蛋議題討論度，2022年2月農委會凍漲雞蛋產地蛋價至2月底，幾日後又宣布解除凍漲，提高雞蛋批發價格。而2023年則是在2月初雞蛋量出現缺口，蛋農、蛋商與農委會開會討論蛋價，2月13日起零售價每台斤上漲2元，造成缺蛋議題延燒。但部分網友發文表示沒有缺蛋，並附上冰箱放滿雞蛋的照片，引起網上熱議。此外，鴻海集團創辦人郭台銘2月21日以「今天你剩蛋快樂嗎？」發文討論蛋荒，引發媒體大量報導，導致缺蛋討論量飆高。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

民生物價陸續調漲 促進「缺蛋」議題負面情緒增長

2022年正面聲量聚焦於「哪裡還有賣蛋」的資訊分享；而負面聲量議題聚焦於蛋價調漲、政府政策、買不到雞蛋等不滿情緒。2023年初再度出現缺蛋問題，缺蛋聲量爆發成長，民眾大量討論蛋價高漲、缺蛋問題。加上近年除了雞蛋外，許多民生物價也陸續調漲，帶動負面情緒增長。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在野政治人物以及郭台銘 帶動近兩年缺蛋聲量成長

此外，從新聞媒體散播角度討論，關鍵領袖則以在野政治人物居多，如2022年的國民黨主席朱立倫、立委高金素梅、立委陳學聖等人，與2023年的立委王鴻薇、議員徐巧芯等人。其中2022年前十大關鍵領袖包含政治人物、藝人、新聞、粉絲團；2023年則有新聞、政治人物、網紅。值得注意的是，郭台銘臉書發布2篇文章評論缺蛋議題，吸引大量網友按讚留言，獲得極高的互動數。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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雞蛋 蛋價 農委會

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