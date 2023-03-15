消費者4月買得到！進口雞蛋將首度進入零售市場 價格曝光

為了解決國內蛋荒，農委會主委陳吉仲表示，上周已開放從8個國家進口雞蛋，推估4月民眾不用再排隊買蛋，而這些進口雞蛋，過去都用來與加工業者換蛋供給民生，接下來進口蛋，將進入一般超市，以每盒(10顆)65元的價格，讓消費者採購，這也是首度官方進口雞蛋，進入一般零售市場。

立法院司法及法制委員會今審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，立委曾銘宗質詢陳吉仲，何時國內才不缺蛋？並且要求公布進口雞蛋的相關資料、供應那些廠商，陳吉仲允諾一周內提供給立委。

陳吉仲說，4月民眾不用再排隊買雞蛋，農委會針對這段期間專案進口雞蛋，上周已開放包括美國、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓等8國家雞蛋進口，價差由農委會吸收；過去是進口雞蛋進來跟加工廠一對一換蛋，現在進來要到市場，如何進口，怎麼透過洗選場，送到主要超市的平價蛋，讓一盒十顆，一樣維持為65元；希望透過進口，推到超市是推平價雞蛋，照顧消費者，也不會影響產地價格。

農委會畜牧處副處長江文全表示，過去因為除了少數業務用廠商自行進口，官方沒有進口雞蛋，這是進口雞蛋進入加工、團膳外，第一次進入一般零售市場；過去只加工業者換蛋，效果數量也到了一定程度，不能一直減加工，也要平衡通路調節需求，因此也會進入零售市場，短期內平穩供需，不會對國內生產端造成影響。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，國內缺蛋情況嚴重，進口雞蛋能補足供需，消費者不用搶蛋、囤蛋；對於進口蛋直接進入一般零售市場，陳進丁強調，全省的數量要分配好，北部缺蛋較為嚴重，若分到較多量可以理解，相信中南部蛋農蛋商不會有怨言，但缺蛋的蛋商都要分到。