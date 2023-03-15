面對缺蛋問題 陳吉仲：本月就能紓解

國內缺蛋問題持續，對此，農委會主委陳吉仲今（15）日指出，本周開始會陸續有進口雞蛋補足缺口，陸續進口的國家有八個，至於蛋荒何時可以緩解，陳吉仲則說，本月就會開始紓解，但下個月會更好，排隊買雞蛋的現象會大幅減少。

立院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查農業部組織法草案等案；陳吉仲等人列席報告，並備質詢。國民黨立委曾銘宗質詢時提到有關目前的國內蛋荒，什麼時候可以不缺蛋；陳吉仲表示，國內的產能正在恢復中，對蛋雞的需求非常強大，3月飼料使用量在增加，國內產量回穩應該會在5、6月。

陳吉仲表示，現在國內的增養、護養大幅度在進行，天氣也開始回溫，禽流感也控制得宜，國內產能逐漸增加，缺蛋的缺口會減少，另外，本周與下周陸續會開始大量進口雞蛋進來補足缺口，包括從澳洲、土耳其、巴西等國來進口。

陳吉仲也進一步說明，因為受到禽流感影響，以前雞蛋很少進口，後來全球依照世界動物衛生組織調整作法，台灣10日已經開放八個國家，包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞，讓他們的雞蛋進來，現在業者也非常期待，目前預估透過進口補足短期不足，缺蛋現象就可以解決。

曾銘宗再問追問，什麼時候不缺蛋，缺蛋狀況是否可以4月就緩解？陳吉仲說，如果用「缺蛋」這個說法，他擔心各界的解讀不同，應該是說，民眾在下個月的時候，不會有排隊去買雞蛋，或是消費者到傳統市場、超市都可以盡量買的到蛋，這就是缺蛋現象減少，在下個月會更好，這種現象會大幅度減少，並強調，3月就會開始紓解，下個月會更樂觀。

至於除了目前這八個國家可以進口雞蛋外，是否可能再開放其他國家進口？陳吉仲說，若需要增加的話有幾個前提，一個是檢疫、防疫都要符合規定，也希望這些國家有外銷的實績，代表這個國家出去的蛋品質不錯，農委會將滾動調整，從10日到現在已陸續開放八個國家，更重要的是，他們內部的防疫、檢疫也要走完，沒有走完，雞蛋也出不來。

陳吉仲說，也會朝4月就能達成民眾不需要排隊買蛋這個目標來做，因為會有短期的專案進口數量進來，這絕對會補充現在的缺口。