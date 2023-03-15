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蛋荒有解 陳吉仲：3月底前進口500萬顆蛋補缺口

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
農委會主委陳吉仲（左二）與立委呂玉玲（右二）、市府農業局長陳冠義（右一）及桃園各農會座談聽取農業意見。記者曾增勳／攝影
農委會主委陳吉仲（左二）與立委呂玉玲（右二）、市府農業局長陳冠義（右一）及桃園各農會座談聽取農業意見。記者曾增勳／攝影

為紓解國內蛋荒，農委會主委陳吉仲今天上午表示，國內蛋場增養、復養熱烈，陸續恢復雞蛋產能，至少3月底前，將專案進口超過500萬顆蛋，可補足蛋荒缺口。

國內蛋荒未解，對此，陳吉仲表示，國內雞蛋產能陸續恢復，雞飼料供應量已經增加，蛋中雞場、蛋雞場增養復養非常熱烈，農民開始投入雞蛋增養、復養，已陸續提升國內雞蛋產能，另在專案進口部分，在3月底前至少進口超過500萬顆蛋補足缺口，在4、5、6月將持續針對8個國家專案進口調度，補足國內雞蛋不足的缺口。

立法院經濟委員會召委呂玉玲今天上午辦理桃園地區家禽畜牧場概況考察座談，邀請陳吉仲與桃園市各級農會理事長、總幹事進行綜合座談，聽取各級農會對農業政策意見。

陳吉仲表示，與桃園地區農會代表討論重大農業議題，他感謝所有農會過去執行三保一金包括農民健康保險、農民職災，農業退休儲金及農業保險的幫忙，具體照顧農民，包括冷鏈自動化、機械化及農會超市經營，協助產銷調解，農委會全力協助，很樂意與所有農會、桃園市政府合作，讓農業做更好、照顧農民更好。

為紓解蛋荒，農委會主委陳吉仲（右）說3月底前專案進口超過500萬顆雞蛋，補足蛋荒缺口。記者曾增勳／攝影
為紓解蛋荒，農委會主委陳吉仲（右）說3月底前專案進口超過500萬顆雞蛋，補足蛋荒缺口。記者曾增勳／攝影
農委會主委陳吉仲（前立者 ）與立委、市府農業局及桃園各農會座談聽取農業意見交流。記者曾增勳／攝影
農委會主委陳吉仲（前立者 ）與立委、市府農業局及桃園各農會座談聽取農業意見交流。記者曾增勳／攝影

農會 雞蛋 農民

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