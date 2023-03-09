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英國也缺蛋？溫室養殖能源成本上升、禽流感夾擊 雞蛋產量近9年來最低！

聯合新聞網／ 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
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【撰文＝蘇妤婷】

隨著禽流感的爆發、氣溫過低影響，台灣缺蛋議題鬧得沸沸揚揚，而國外也面臨同樣的問題。在英國也正在經歷缺蛋的危機，除了受到禽流感的威脅外，英國的雞蛋短缺還受到哪些因素影響？

英國雞蛋產量創9年來新低 第二大連鎖超市自義大利進口蛋

英國受到史上最嚴重的禽流感影響，加上烏俄戰爭導致照明和加熱溫室所需的能源成本上升。而英國溫室養殖的模式為了雞蛋的供暖和能源照明成本也跟著提升。根據全國農民聯盟（NFU）的計算，英國雞蛋產量是9年來的新低，而英國雞蛋包裝商在2022年比2019年少裝了近10億個雞蛋。由於供應短缺，英國第二大連鎖超市Sainsbury’s自2022年開始便從義大利進口雞蛋。

番茄、黃瓜、辣椒也由於低溫影響造成供應短缺

在英國除了缺蛋之外，部分生鮮農產品受到氣候低溫影響而產生短缺，包含番茄、黃瓜、辣椒。由於惡劣的氣候影響，歐洲和北非農作物收成減少，再加上烏俄戰爭的影響，能源短缺以及用於植物的肥料成本上升，英國及其他北歐國家，尤其是蔬菜生產大國——荷蘭，也都減少了冬季種植的農作物數量。然而在歐洲國家的農作物產量短缺上，英國更顯得嚴重，除了氣溫的影響，英國脫歐以及新冠肺炎的夾擊之下，勞動力成本短缺也增加了種植的成本。

根據NFU主席Minette Batters表示，黃瓜和番茄的產量達到英國1985年以來的最低紀錄。英國最大零售商Tesco（特易購）、第三大連鎖超市Asda（阿斯達）便在番茄、黃瓜、辣椒上限購購買包數。NFU也呼籲，對於依賴能源的英國農民來說，應該給予更多的支援，政府應制定更完善的計畫輔助農民生產、銷售。

圖/衛報
圖/衛報

英國超市的水果和蔬菜貨架，因供應短缺，部分超市公告民眾購買生鮮蔬果限購3包。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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