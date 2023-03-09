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疫情降溫、解封條件充足 新冠肺炎「輕症免隔離」最快今公布

預言正常供蛋要2年半 謝龍介建議：跟這國買「近又便宜」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣近期面臨缺蛋狀況。 示意圖／聯合報系資料照片
台灣近期面臨缺蛋狀況。 示意圖／聯合報系資料照片

受到氣溫和禽流感等因素影響，不僅雞蛋批發價創下歷史新高，許多民眾和餐飲業者連蛋都買不到。對此，國民黨前台南市議員謝龍介表示，如果不選擇跟中國大陸買，巴西又距離台灣太遠，那就只能從印度進口，而且印度雞蛋價格也很便宜。此外，謝龍介預言最快也要兩年半，台灣的雞蛋供應才能恢復正常。

「你說我們可以跟日本進，以前有跟日本進啊！」謝龍介昨（8）日在節目《新聞大白話》中透露，日本到目前已經撲殺1500萬隻雞，所以也沒辦法支援台灣，同時美國又更嚴重。謝龍介接著質疑，去年是因為禽流感，給藥以後死亡率大概15％，但今年的禽流感給藥以後醫不起來，死亡率高達8、90％，幾乎全部撲殺，「你不面對！」

謝龍介認為現在還有蛋可以供給全世界的國家，比較穩定的就是中國大陸，「但我們不可能跟他買」；其次是巴西，不過距離太遙遠了；再來就是印度，不僅距離近，價格也很便宜，所以有進口的機會。謝龍介直言，「農委會看你要不要去做，產業開過多少次座談會，都已經反映了，你就說沒有嘛，說沒代誌沒代誌（沒事沒事）」。

謝龍介表示農委會唯一做對的一件事，就是補助產業升級，包含溫室和水簾式雞舍。最後，謝龍介預言，「最快也要兩年半，就算今天把錢備齊了，最快要兩年半才能恢復正常供蛋，『我們能期待這個政府嗎？』」。

謝龍介 禽流感 雞蛋 印度 農委會

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