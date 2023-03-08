為買蛋隊伍大排長龍？ 網細看：都1種人在排

受到禽流感的影響，國內雞蛋供應量減少，連南部產地也出現買不到蛋的情況，不過日前有網友在台北街頭，發現一群人在排隊買蛋，笑稱「這是台北人的日常嗎？現在我養母雞還來得及嗎？」對此，網友幽默回應「退休老人很愛排隊買」。

近日雞蛋批發價創新高，民眾也跑遍超市買蛋，都出現缺乏雞蛋的情況，因此超市進貨時，總會吸引不少排隊人龍。日前就有網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出一段影片，只見裡面有許多人在巷子排隊買蛋，而且人潮已經繞過一個街角，讓原PO幽默表示「這是台北人的日常嗎？有種蛋蛋的哀傷，現在養母雞來得及嗎？」

文章曝光後，有人回應「排隊的都是退休老人，他們沒事就排隊啊」、「沒吃蛋又不會死，為什麼要這樣排隊啊？」、「只要有人炒作，大家就會去瘋搶，這真的很要不得」、「都是一群無聊的人在搶」、「這間是中盤商，一台斤55元，所以才會很多人排隊」、「其實喝乳清就好了，大不了再多吃B群+鈣+鎂」、「民眾都是缺什麼就排什麼隊」。

" data-allowfullscreen="true" >