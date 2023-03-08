陳建仁：雞蛋供應漸趨穩定 籲勿搶購囤積

蛋荒何時緩解，行政院長陳建仁今天說，隨氣溫回暖，加上透過專案進口雞蛋、持續調度加工原料蛋等方式，目前雞蛋供應已漸趨穩定，籲民眾不要搶購跟囤積。

缺蛋危機仍未解除，儘管農委會主委陳吉仲日前在立法案備詢時表示，3月底可以補足缺口，但外界仍憂心蛋荒何時緩解。陳建仁今天上午出席衛生福利部38婦女節活動，並於會前接受媒體聯訪表示，隨氣溫回溫，加上農委會努力加強雞蛋專案進口、加強調度加工原料蛋，現在雞蛋供應已經漸趨穩定。

陳建仁說，農委會將繼續加強相關調度措施，使雞蛋供應穩定，也確保平衡供需、保障農民權益及消費者權益；謝謝各界指教，農委會努力解決問題，讓大家可以儘量使用國產食品，也呼籲民眾不要搶購囤積。

媒體詢及，「經濟學人」報導，台灣面對中國威脅已經麻木，沒有準備好對抗中國侵略。陳建仁表示，近幾年來在總統蔡英文領導下，加強國防、延長義務役、加強軍事訓練等作為，不斷增加台灣國土防衛能力，相信台灣透過這樣的努力，可以扮演好台海、印太地區穩定的重要角色。

陳建仁強調，未來會繼續加強國力，相信全民面對威脅時，都能團結一致，努力捍衛自由民主生活方式，他也相信台灣人有足夠警覺和足夠決心，可以捍衛民主、法治、人權的普世價值。

此外，陳建仁昨天在臉書（Facebook）表示，明年政府將編列新台幣1000億元的預算，持續撥補勞保基金，如果歲計有賸餘更不排除往上加碼。

他今天進一步說明，會以公務預算和稅基的剩餘去撥補勞保基金，編列這1000億元預算，相關預算都會有很好的盤算，盼藉此讓所有勞工安心工作，希望每個人都領得到，重點是長長久久領到老。