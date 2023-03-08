缺蛋致餐飲小吃業陸續改菜單 學者：讓市場機制運作

缺蛋狀況嚴重，不僅衝擊民生，也形成骨牌效應，餐飲、小吃紛紛暫停供應與雞蛋相關的產品與餐飲，原本北部蛋荒最嚴重，現在中南部也吃緊；農委會宣稱3月底前會進口澳洲500萬顆雞蛋，但業界普遍認為杯水車薪、減緩不了缺口；學者認為，漲蛋價在「以價制量」，餐飲小吃改菜單，也是一種調節降低需求，另一方面，也讓生產者盡速同入生產；而從澳洲進口雞蛋成本過高，補貼也都是納稅人的錢，一點都不划算，從經濟的角度，得不償失。

農委會表示，3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，進口蛋將以換蛋方式調度原料蛋，由各地區蛋商公會統籌調配，供應早餐、餐飲、烘培及雜糧行等通路，未來透過靭性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾雞舍，根本解決蛋荒。

根據農委會精算，澳洲空運進口雞蛋含運費、一顆雞蛋約增加6元，也因此一顆進口雞蛋的價格約台幣12元上下，農委會補貼運輸價差約一半，500萬顆、每顆補貼6、7元，補貼金額超過3000萬元，由農委會農損基金支應。

而產業界早精算，若依照農委會公布每天生產11.2萬箱（每箱約200顆）、日生產2200萬顆雞蛋，若以加工蛋占12%至18%計算，加工業者至少一天需求百萬顆，就算進口蛋換蛋，撐不了三五天，安定民心的意義大於實質功能。

台大農經濟教授徐世勳表示，進口這幾百萬顆蛋，無法補足目前雞蛋缺口，雞蛋是民生必需品，依照美國的作法解決缺蛋，除了漲價還是漲價，價格上漲到某個程度，需求量就會降低「以價制量」，也因此蛋價短短三周內上漲兩次，每台斤產地價加起來漲了5元，也讓產地快速投入生產；但我國農業採取補貼政策，也會造成消費者認為，都有這麼多生產的各式補貼、為何雞蛋還是這麼貴，加上從澳洲空運進口雞蛋，價格高昂，也都是納稅人的錢，從經濟的角度看來，得不償失、不划算。

徐世勳說，「農委會少管事」，農產品讓市場機制自己調適，過去壓著不准漲價，現在都改口尊重市場機制，若以農業經濟推估，應該可以算出要漲多少價格、才可達到供需平衡，這數字應該有個範圍彈性，但農委會實際上連最基礎的產銷資料都掌握不了，如何做產業的預測與推估？

徐世勳表示，問了很多雞農，禽流感實際上到底死了多少隻雞，沒有人說得清楚，死了多少、養了多少，每天生產多少完全不準，農委會相關計畫大多外包，都在辦公室內做文章，既然這樣，就別管了，讓市場機制運作；若要補貼可學新加坡方式，一筆基金讓大家提計畫審查通過才執行；若要變成社會福利式的補貼人人有獎，就變成應該被淘汰的淘汰不了，劣幣逐良幣。