雞蛋到底日缺幾顆？謝寒冰曬數據打臉蔡政府：到現在還在騙

受到氣溫和禽流感等因素影響，不僅蛋價明顯上升，許多民眾和餐飲業者連蛋都買不到，農委會主委陳吉仲日前也承諾，3月底就能補足雞蛋缺口。對此，媒體人謝寒冰表示，蔡政府說每天約50萬到80萬顆的雞蛋缺口，但又說每天需求量12萬箱，實際到貨11萬3千箱，「每天還少140萬顆，政府到現在都還在騙人」。

除了前線官兵缺肉的爭議，謝寒冰昨（7）日在節目《新聞大白話》中指出，蛋的問題更好笑，因為如果沒有缺蛋的話，你們幹嘛去調蛋？你們從國外運蛋進來幹嘛？幹嘛告訴我們每天50萬到80萬顆的缺口？實際上缺口遠遠不止這個數字。

「大家注意喔，他自己講，每天需求量12萬箱」，謝寒冰透露實際到貨只有11萬3千箱，所以一天就差7千箱，若以一箱200顆去計算，每天就少了140萬顆。謝寒冰不滿直言，「可是他告訴你每天只差50萬到80萬顆？這個政府到現在都還在騙人，能夠騙到什麼時候？到時候整個台灣都變成邪教徒」。