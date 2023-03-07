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蛋價再漲3元！「缺蛋」話題熱一週內聲量飆破6萬筆

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：flickr Japanexperterna.se

文／陳盈蓉

台灣近期「缺蛋」議題發燒，蛋荒問題難解，導致蛋價飆升，台北市蛋商業同業公會昨（3）日宣布，基於產銷供需及穩定市場秩序，與養雞協會商議後決定，3月6日起，雞蛋批發價從每台斤52元調漲到55元，產地價3月9日起，從每台斤42.5元漲至45.5元，再度引起熱議。

「缺蛋」一週內聲量狂飆破6萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「缺蛋」（時間：2023/02/27 - 2023/03/05）近一週網路聲量，共有61,688筆，有三段高峰，首波是第一批進口澳洲殼蛋已抵台，待所有程序完成後，就可以提供給國內加工廠，農委會強調不會影響國內蛋價，請蛋農不用擔心，單日聲量10,662筆。

其二是進口澳洲蛋議題越演越烈，農業部落客分析，從澳洲進口500萬顆雞蛋填補缺額，每公斤恐虧至少100元以上，農委會還要倒貼3千萬元，對此，農委會主委陳吉仲受訪表示，澳洲進口會牽涉到空運海運，價差農委會會吸收，不會影響產地價格。

第三波高峰則是國內雞蛋批發價3週內2度調漲，引爆民怨，據台北市蛋商業同業公會解釋，由於雞蛋產量大減，末端銷售極佳，造成產銷失衡，加上從養雞協會數據來看，能產蛋的母雞數，從去年底開始就一路往下掉，春節後又因觀光餐飲業復甦，讓雞蛋需求量大增，同時飼料與原物料大漲，再加上天氣劇烈變化等綜合因素，使缺蛋議題難解。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨更表示，由於禽流感仍在蔓延，短期內蛋價可能再漲，直言「目前還未達天花板」，而行政院代理發言人羅秉成表示尊重市場機制。

「缺蛋」一週內聲量狂飆破6萬筆

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台灣蛋價三週內兩度調漲 網友酸：連顆蛋價都管不好了

針對台灣蛋價飆漲，網友紛紛怒罵：「蛋價飆高，很多有關加工品都會上漲」、「甚麼都不會做不能做　農委會廢掉好了」、「薪水漲，物價就漲得亂七八糟」、「連顆蛋價都管不好了，管房價」、「飆價不是問題，重點是買不到」、「蛋價從30飛漲到50時，就該知道缺蛋了」、「雞蛋國家隊成立快4年，做了什麼」、「那你幹嘛買國外蛋」、「又再玩數字遊戲，問題是外面加蛋都漲5元」、「早餐店加蛋都要15元了」、「你的0.3到終端消費者就完全不一樣囉」、「以前加蛋一顆5元，現在要15了」。

▲農委會主委陳吉仲。

image source：翻攝FB／陳吉仲

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月27日至2023年03月05日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『缺蛋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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蛋價 雞蛋 農委會

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