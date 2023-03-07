蛋蛋的哀傷！「早餐店公告」不加蛋減5元 網大讚：老闆佛心

蛋價高漲，「你今天買到蛋了嗎？」已經成為台灣民眾最新的問候語，雞蛋批發價昨(6)日起自每台斤新台幣52元漲到55元新高。很多店家為了節省開支，更是直接貼出公告，不賣蛋花湯，遼寧街知名蚵仔煎老店勝利號也公告即日起將斷蛋，相關品項無限期停賣。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，有早餐店貼出公告「因蛋荒及成本考量，本店產品含蛋都加5元，不加蛋減5元」，老闆還以漢堡蛋舉例，原價是35元，含蛋40元，不加蛋30元，原PO算了一下：「加加減減等於一顆蛋10元」，只見老闆碎念抱怨，「難買就算了！還天價」。

po文一出，不少網友覺得佛心，「不加蛋反而降價？佛啊」、「現在外食我都自己帶蛋去」、「現在早餐店很多都15的耶」、「十元的蛋已經賺不了錢，請給店家一條活路走」、「這算良心老闆了」、「這家店在哪？還不吃爆」、「只漲5塊算有良心了，之前還沒蛋荒就吃過加蛋加20的土匪早餐店」、「有的連鎖早餐店加蛋，已經加到15塊了」。

賣場貨架上雞蛋被搶購一空，賣場貼出缺蛋公告。記者彭宣雅攝影／報系資料照

也有網友看到亮點，大誇老闆聰明，「含蛋不是加蛋，預防有人玩文字想加兩顆以上，老闆很行」、「'漢堡30，漢堡蛋40，完事」、「老闆我要一份蛋餅不要蛋（喂」。