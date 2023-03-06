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陳吉仲的拆「蛋」危機！ 近兩個月關鍵字難甩「缺蛋、蛋荒、民怨、無能、道歉」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
記者林伯東／攝影
記者林伯東／攝影

文/蔡岳霖

農委會主委陳吉仲預計國內雞蛋產量還要再2、3個月才能慢慢提升，但近期缺蛋議題已引發民怨。為了因應龐大民生需求，農委會規劃3月底前，陸續進口500萬顆澳洲雞蛋，不過澳洲蛋單價高，加上空運費用，農委會須倒貼3,000萬元，因此出現不少疑問與討論，「為何不從東南亞進口雞蛋？」面對一連串的問題，陳吉仲3月3日回應，東南亞有些國家，例如越南、中國等都是有打疫苗的雞蛋，所以完全沒有考慮；另外，印度願意供應雞蛋，然而印度雞蛋也有打疫苗。

倒貼3千萬元從澳洲進口蛋！ 陳吉仲：美日也缺蛋，不考慮越南中國打疫苗雞蛋 

農委會自澳洲進口雞蛋，首批36萬顆雞蛋已於2月28日順利運扺台灣。陳吉仲坦言，澳洲雞蛋價格確實比台灣貴，但政府會全額補助，不會影響國內蛋價。

有不少民眾疑惑，「為何不從日本進口雞蛋」，陳吉仲3月2日受訪時說明，日本因為禽流感撲殺近1,700萬隻雞，本身也要向國外進口，所以台灣才會改向澳洲進口雞蛋。隔日，陳吉仲時再指出，按照衛生福利部相關規範，目前可進口的雞蛋來源國分別是日本、美國和澳洲，但日本、美國也缺蛋；至於越南、中國等國家，因為雞蛋有打疫苗，牽涉到台灣防疫及禽流感規範，農委會完全不考慮這些打疫苗的蛋，所以才會以澳洲進口為主。

缺蛋議題讓陳吉仲挨轟！ 熱門關鍵字「下台、危機、無能」 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023年01月01日~2023年03 月02日）統計調查，陳吉仲近2個月網路熱門關鍵字，大部分都圍繞在雞蛋相關議題，包括「缺蛋」、「雞蛋」、「蛋價」、「蛋荒」等等；另外，因為缺蛋風波，網友熱議的關鍵字涵蓋「下台」、「道歉」、「危機」、「民怨」、「致歉」、「無能」等等。雞蛋議題吵得沸沸揚揚，鴻海創辦人郭台銘臉書發文，以「今天你『剩蛋快樂』了嗎」為標題，不滿地批評這種沒有人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。郭台銘提醒民進黨政府，「人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府」，郭董的這番話，讓缺蛋話題討論度再衝一波，同時也讓「郭台銘」、「解決」、「蛋蛋」字詞出現在陳吉仲熱門關鍵字排行榜中。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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雞蛋 陳吉仲 澳洲

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