缺電聲量飆第一！台灣「七缺」影響民進黨2024選情？學者：缺電、缺蛋衝擊民生

文/陳宣懿

蔡政府執政進入最後一年多的時間，除了得面對高物價、房價的問題之外，近期又傳出4月電價將再度調漲，讓不少民眾怨聲載道。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，「缺蛋」跟「缺電」涉及民生物價議題，對執政當局衝擊力很大，當前似乎都沒有戰略宏觀的方法來解決。

前兩年出現缺蛋的情況，2020年已經成立「雞蛋國家隊」，為何現在還有缺蛋問題？疫情爆發至今滿三年，國際上有許多經驗可以借鏡，但去年一度出現民眾排隊搶買快篩的情況。鈕則勳認為，經歷過這些事件，不難發現政府欠缺超前部署能力，若不及早控制，可能會對賴清德的2024總統路造成影響。「Linbay好油」粉絲團管理者、農產運銷業者林裕紘認為，雞蛋國家隊只是口號，這是政治洗腦的方式，民進黨執政之後喜歡用國家隊的名義，用愛國主義的模式洗腦，包含農產國家隊、各類型的國家隊。

近期「缺蛋」議題延燒，農委會主委陳吉仲多次道歉，菜農林佳新表示，缺蛋的根本原因不是禽流感或飼料飆漲，而是缺種雞。林佳新指出，疫情爆發之際，餐廳歇業等因素，造成蛋量太多價格不好，因此政府為了控管雞蛋數量干預種源，如今疫情趨緩需求量恢復，但卻沒有足夠的種雞產蛋。林佳新認為，「缺蛋」不是光靠進口雞蛋就能解決，必須得從供應鏈問題著手。回顧過去近一年，台灣討論過「缺電」、「缺蛋」、「缺工」、「缺水」、「缺藥」、「缺疫苗」以及「缺快篩」，上述「七缺」哪一項對您影響最大？

停電、雞蛋荒引爆民怨！ 強攻「七缺」聲量第一、二名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/03/01～2023/02/28）統計調查，2022年的「303大停電」，造成全台超過550萬戶受到影響，引發民怨。而在303停電事件之前，經濟部長王美花接受節目專訪時承諾不會停電，並信心滿滿地表示，願意和鴻海集團創辦人郭台銘「賭個雞排」，事後，不少網友只要遇到停電，就會立即留言向王美花討雞排。接著，2022年8月高雄更出現連3天停電的情況，雖然台電對外說明，並揪出停電主因是白蟻咬穿電纜和松鼠碰觸饋線，結果讓不少網友後續只要一碰到停電就會開玩笑說，「這次又是哪個動物闖禍？」停電事件加上新聞議題發酵，助攻「缺電」議題的網路聲量，一舉衝上第1名。

網路聲量第2名為「缺蛋」，近期國内蛋價高，市面上出現搶蛋潮，不少人哀號買不到雞蛋。農委會解釋是因為氣候、禽流感與國際原物料上漲等因素，導致國內雞蛋漲價、供不應求。對此，鴻海集團創辦人郭台銘2023年2月在臉書發文開嗆民進黨政府無法緩解蛋荒。但同時，藝人炎亞綸卻在臉書上反駁，自稱每天都能吃到蛋，引發兩派網友在網路上論戰，「買不買得到雞蛋」議題陷入多重宇宙。

製造業、旅宿業等產業招嘸人！老師傅嘆：營建業10年後可能後繼無人

網路聲量第3名為「缺人缺工」。排除疫情之下的醫療人力吃緊，針對一般產業來說，不少老闆和企業也都紛紛喊「缺人缺工」。世界各地都面臨製造業、住宿及餐飲業、零售業等領域的勞動力不足，甚至傳出有飯店業人力短缺，總經理也要定期支援第一線鋪床的工作。在高齡化與少子化的浪潮下，台灣的缺工問題更是日益嚴重。業界分析，「年輕人寧願去跑外送、當網紅」，旅宿業已非求職者首選，即使基層月薪調到3萬元以上，還能拿掃房獎金，依舊乏人問津。

除了旅宿業之外，營建業也正為了人力大傷腦筋，有老師傅感嘆表示，未來10年，當他們都退休後，台灣的營建業很有可能後繼無人。

南部水情吃緊！台南減量供水、嘉義減壓供水 高雄設旱災應變中心

網路聲量第4名為「缺水」。2022年3月3日全台大停電，台南、高雄市部分地區自來水也跟著停，因為停電沒有電力加壓輸送水。2022年南部地區降雨量創近30年新低，針對南台灣已經5百多日未下豪雨，經濟部災害緊急應變小組2023年2月18日也宣布，從3月1日起，台南將轉為減量供水的「橙燈」，嘉義調整為減壓供水「黃燈」，延長穩定供水。雖然高雄水情為「提醒」的綠燈，但高雄市政府3月1日與中央同步成立旱災應變中心，提前因應。水利局表示，將再鑿50口抗旱水井，預計4月底前供水。

醫療物資一度短缺？超前部署兩年後民眾排隊搶快篩

網路聲量第5名為「缺快篩」。2022年5月中央制定快篩實名制，但仍有許多人排隊搶買快篩。2022年5月中廣董事長趙少康痛批蔡政府，「要什麼沒什麼，前年要口罩沒口罩、去年要疫苗沒疫苗、今年要快篩沒快篩。」對此，國台辦表示，願意協助台灣企業對接中國廠商購買，而時任疫情指揮官陳時中回應，「根據台灣的法規來辦理」。另外，針對去年疫情延燒之際，不少網友對於一開始排隊搶買快篩，甚至有時因為數量不足而買不到的情況感到不滿，有網友留言表示，「練肖話最會，有夠爛」、「台灣人的生命永遠比不上民進黨的意識形態跟神主牌」。

影音平台Netflix官方臉書，為了宣傳韓劇《還有明天》，以劇照作為背景，標題寫著「風吹日『篩』還是買不到」，嘲諷許多買不到快篩的民眾，讓不少網友看到後氣炸痛罵，即使Netflix刪文還是引起不少討論。

本土疫情趨緩卻「缺藥」 民眾憂心中國疫情先搶購藥品

網路聲量第6名為「缺藥」。衛福部長薛瑞元2022年12月示警，中國醫療需求將增加，有可能有人開始搜刮台灣藥物寄到對岸。中國2022年1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，但當時疫情仍然嚴峻，加上國內小三通復航在即，憂心的民眾開始搶購退燒、感冒等藥品。時任行政院長蘇貞昌表示，中國疫情仍嚴峻，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，導致另一道防疫破口。指揮中心指揮官王必勝更一度表示，若中國疫情更加惡化引爆搶藥潮，將考慮乙醯氨酚成分藥品「暫時實名制」購買，引起網友熱議。

2023年2月台灣缺藥問題擴大，從基層藥局、診所延燒到全台10餘家醫院，計有抗生素、退燒、止瀉等88項藥品缺貨。衛福部坦言，缺藥原因複雜，包括藥廠缺工、機器故障等等，但長期關注藥價議題的醫師蘇一峰痛批，缺藥最大原因是台灣藥價砍到見骨，還指出台廠替代藥物常有明顯副作用，期待政府好好面對缺藥問題。

無BNT次世代疫苗可打？ 郭台銘發文槓上薛瑞元

網路聲量第7名為「缺疫苗」。藝人徐小可2022年4月開直播砲轟時任衛福部長陳時中，認為他放寬停課標準，但孩子卻沒疫苗可打，如何與病毒共存，簡直是「練肖話」，引起不少網友留言攻擊。讓徐小可夫妻連忙開直播道歉，表示「傷害了台灣人」。

面對台灣當局次世代雙價疫苗僅採購莫德納，並未採購BNT，郭台銘2022年12月替高齡97歲的母親抱屈「打不到BNT雙價疫苗，承擔換疫苗施打的風險」，他喊話要政府買BNT次世代。衛福部長薛瑞元12月21日於立法院備詢前受訪反問，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員？」這番話讓郭台銘動怒，並於臉書以16字古文「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」回應。兩人隔空互嗆，佔據不少新聞版面。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月01日至2023年02月28日。