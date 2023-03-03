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蛋荒燒到餐飲業！店家推「自備蛋買炒飯折5元」 網曝關鍵疑點

聯合新聞網／ 綜合報導
店家推出「自備蛋買炒飯折5元」。圖擷自爆廢公社
店家推出「自備蛋買炒飯折5元」。圖擷自爆廢公社

受到氣溫和禽流感等因素影響，不僅蛋價明顯上升，許多民眾和餐飲業者連蛋都買不到。然而，日前一名網友在臉書上發文，分享某間店推出「自備蛋買炒飯折5元」，貼文曝光後也掀起討論，有網友發現關鍵的疑點。

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，店家門口擺著一個木頭框的小黑板，上面用粉筆清楚寫著，「用你自己的蛋，炒飯折5元」。對此，原PO在貼文中直呼，「現在吃炒飯，要用自己的蛋比較便宜！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「自己的蛋…很痛耶」、「抱歉，我剛剛看了我自己的胯下」、「以前提倡自備環保杯，現在有一個名詞叫『環保蛋』」、「告訴我現在哪裡還有5元的蛋？自己帶蛋過去的大概是笨蛋」、「這樣反而比較貴耶，現在一顆生雞蛋成本至少6元以上」。

也有網友指出關鍵疑點，「一顆蛋要賣10元，帶自己的蛋炒只折5元…好像哪裡怪怪的」、「自己帶蛋折5元，店家賣蛋一顆15元，那表示店家一顆蛋賺…」、「因為缺蛋所以漲價10元，自備蛋折5元，怎麼算都是老闆賺啊」、「等於是跟消費者買蛋，一顆5元而已，老闆真聰明」。

健保 衛福部 食藥署

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