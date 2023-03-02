遠從澳洲進口高價雞蛋 徐巧芯指1關鍵超怪：台灣不能去這買？

受到氣溫和禽流感等因素影響，台灣近期許多民眾連蛋都買不到，農委會主委陳吉仲除了出面道歉，也承諾會從澳洲進口500萬顆雞蛋填補缺額。對此，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，「蔡政府號稱新南向政策，可是在東南亞卻一顆蛋都買不到，必須要跟這麼遙遠的澳洲買，而且即便買了這麼貴的蛋進來，現在還是處在一個缺蛋狀態，顯得陳吉仲完全沒有能力」。

徐巧芯昨（1）日在節目《新聞大白話》中提到，立委陳亭妃質詢陳吉仲的時候說，「哇！聽說這個要補貼很多錢，3000萬，有這樣的事嗎？」徐巧芯認為陳亭妃希望得到的回應是，「沒有，怎麼會有這樣的事？哪有這麼多錢？不會花人民這麼多錢」。結果陳吉仲的意思是，「會嘛，會補貼嘛！」徐巧芯質疑「我們去進口500萬顆澳洲雞蛋進來，如果要額外花3000萬，這筆錢是哪裡來的？就是你我繳的納稅錢」。

徐巧芯表示本來是有買蛋的人要付蛋價，結果現在是全民要為政府的錯誤施政，導致缺蛋的事情一起買單，為什麼不是陳吉仲自己出？為什麼是我們要出？徐巧芯坦言看到要買澳洲雞蛋就覺得很奇怪，「說昨天晚上抵台36萬顆，可是我們了解到的缺口，一天是50到60萬顆。所以顯然，即便你去買了這麼貴的蛋進來，現在還是處在一個缺蛋、供需不平衡的狀態裡面，那蔡政府號稱新南向政策，可是在東南亞卻一顆蛋都買不到，必須要跟這麼遙遠的澳洲買」。

為什麼需要3000萬這麼多錢呢？徐巧芯透露除了澳洲蛋價本來就比較高，還加上澳洲離台灣的距離遙遠，所以把空運的費用加進來，就是這麼多。徐巧芯直言「如果蛋可以就近購買的話，是不是可以替人民省一點納稅錢？農委會不向就近的國家買，要買這麼遠的澳洲蛋，理由是什麼？我們目前完全沒有聽到」。最後，徐巧芯也質疑「所以買不到雞蛋，3月中下旬可以穩定？等於我們還要過缺蛋的日子30天嗎？會不會動作太慢了？顯得陳吉仲完全沒有能力」。