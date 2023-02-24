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虎農、西農學生實習農場天天產蛋 詢問電話增

中央社／ 雲林縣24日電

雲林縣西螺農工和虎尾農工都有畜保科，學生在實習農場飼養蛋雞，前者8顆50元，後者30顆150元，近期全台蛋荒，2校接到許多詢問電話，但學校因僅販售給校內教職員婉拒。

虎尾農工總務主任張志宏今天告訴中央社記者，學校配合畜保科課程，實習農場飼養了1500隻蛋雞，產蛋率約7成，每天生產約1000顆雞蛋

張志宏說，實習農場的雞蛋僅販售給學校師生，購買採預約制，每人每週僅能購買1次，每次3盒有30顆蛋售價新台幣150元。

張志宏分析，以往購買族群以老師居多，近期學生購買量提高，應該是幫家長購買。

同樣也有飼養蛋雞的西螺農工畜保科，學生配合課程，天天輪流到雞舍撿蛋、裝盒，並依據訂單出貨。

西螺農工校長程俊堅表示，實習農場目前的281隻蛋雞，是去年3月購買，學生從小雞防疫開始學習，從去年5月開始產蛋至今，平均每天生產約107顆。

程俊堅指出，先前售價為每10顆50元，不過因飼料價格上漲，去年調漲每8顆50元，不過價格仍低於市場售價。

最近全台蛋荒，虎尾和西螺農工接到詢問電話，2校都強調，實習農場產品以實習商店方式販售，只開放校內教職員工訂購，不對外販售，所得回歸學校。

實習 雞蛋 飼料

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