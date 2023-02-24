雲林蛋商天天跑雞場穩定供貨 蛋農嘆雛雞價昂

雲林縣康姓蛋商近日天天到蛋雞場取貨，也與其他蛋商合作，盡量穩定供貨，他說，蛋荒下沒人賺錢，大家共體時艱；蛋農直言，現在雛雞價格也飆漲，甚至有錢也買不到。

康姓蛋商今天告訴中央社記者，以前2、3天跑1次蛋雞場收蛋，近日是天天跑，甚至是1天跑2趟，同時與蛋農結帳不再是週結、月結，現在都是日日結帳，確保蛋源穩定。

康姓蛋商表示，雲林地區的蛋商有共識，大家共體時艱，互相幫忙調貨，也許雞蛋會晚一點到達商家，但一定保證商家有雞蛋可用。

外傳雞蛋漲價，盤商有賺到，康姓蛋商強調，雞蛋價格上漲與飼養成本增加及禽流感有關，「蛋荒之下根本沒有人賺錢」，蛋商天天到蛋雞場載運，大家自行吸收增加的運輸成本。

雲林縣養雞協會蛋雞組長林弘茂飼養了2萬多隻蛋雞，天天產蛋交給固定的蛋商，不過最近時常看到有人拿著現金到雞舍，直接搶購。

林弘茂直言，禽流感是此次蛋荒主因之一，除了影響雞蛋供應，也導致影響雛雞的量，以前一隻雛雞新台幣110元左右，現在漲到1隻164元，而且有錢不一定能買到，「沒有雛雞何談增養或復養」。

林弘茂說，自己的雞場去年感染禽流感，知道復養之路的辛苦，現階段飼料、雛雞和防疫成本增加之下，許多蛋農勒緊褲帶生活，期盼度過難關。

記者實際走訪傳統市場，仍可以看到攤商販售雞蛋，也沒有限購令，不過有多家專賣雞蛋的批發商行因無蛋可賣，或是量少售罄而大門緊閉。