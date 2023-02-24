缺蛋危機有感嗎？嘉義人搖頭「市場一堆在賣」 這1事才更可怕
受到氣溫和禽流感等因素影響，台灣近期許多民眾連蛋都買不到，導致民怨漸漸浮上檯面。一名嘉義網友在臉書上發文，好奇詢問「各位嘉人，缺蛋有感嗎？」沒想到，嘉義在地人坦言最有感的不是缺蛋，而是另外一件事。
各界都在關注缺蛋議題，一名嘉義網友昨（23）日在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上發文，「想問一下，各位嘉人，缺蛋有感嗎？」短短幾個字意外掀起熱烈討論，許多在地人都認為，嘉義地區仍然可以買到蛋，因此其實沒感覺到缺蛋，只是漲幅非常明顯。
在地人紛紛在留言處指出，「缺蛋沒感覺，但是漲價很有感覺」、「沒感覺缺蛋，但漲價幅度很可怕」、「缺蛋是幌子…實質是想漲」、「市場一堆啊，哪裡缺了？價格漲而已」、「有蛋，只是漲太多」、「市場都有賣蛋，只是缺平價的蛋」、「跟之前衛生紙之亂一樣意思」、「不缺蛋，仍然每天一顆白煮蛋」、「不是買不到，是貴」。
對此，農委會主委陳吉仲在記者會上表示，近期雞蛋每天缺口約50萬到80萬顆，其中北部的大型通路較受影響，因此已採取短期專案進口，預計至3月底前將進口500萬顆。除此之外，陳吉仲強調農委會將全力推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂環控禽舍、做好禽流感防疫工作，降低農民損失，也提供消費者糧食安全所需。
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