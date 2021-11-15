振興五倍券加碼送現金抽豪宅 各縣市一覽

配合中央振興五倍券政策，各縣市紛紛推出額外加碼，包括發放現金、消費抽獎送輕豪宅及遊艇、購物節消費抽現金、旅遊補助，以及送民眾消費券，促進民眾消費，振興經濟發展。

在各地加碼活動中，台北市政府推出「台北熊好券」加碼振興，分成住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種券，首波已在11月5日抽出，第2波將視民眾使用狀況，若有剩餘將於明年1月3日抽出。

新北市府「新北加倍券」紙本加碼活動，日前公布中獎名單並以簡訊通知兌換，3個組別近25萬7000人中獎，其中1萬5000人可用5000元五倍券兌換1萬元新北加倍券，今天起至11月28日開放兌領，可持身分證件及紙本五倍券至登錄指定統一超商門市兌領，完成兌領的中獎人還可免費獲得1杯美式咖啡。

基隆市政府推出7大加碼優惠措施，包括基隆U Go暖心旅遊2天1夜團體補助、基隆U Go遊購券、基隆UGo好禮抽、基隆K好康、基隆半價住、基隆8折購等，只要持振興五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康。

桃園市政府推出「桃園好市乘雙券」搭配振興五倍券，登記抽加碼面額，累計近120萬人登記，首波23萬3000份（含加碼2000份好客券）11月5日抽出，中獎者可至配合的超商機台列印兌換，並到桃園市配合的商圈、市場、夜市、旅宿業、觀光工廠、休閒農場等場所消費。

新竹縣政府表示，民眾即日起至12月31日期間，只要入住縣府合作的旅宿店家，使用紙本振興五倍券付住宿費1000元以上，最高可享600元住宿折抵，並領取600元的「滿竹券」，可直接在新竹縣各商圈合作商家消費。

新竹市政府推出「買爆新竹」活動，民眾持五倍券指定面額到指定場所兌換買爆券，以及消費、住宿滿額，並登錄發票參加抽獎，就有機會將休旅車、電動機車、智慧型手機或家電帶回家。

苗栗縣推出「苗栗旅遊節」抽獎，搶攻秋冬旅遊商機，活動不限定使用振興五倍券，只要憑今年10月8日至明年2月28日在縣內合法旅宿、觀光、賣場、商圈等店家，單筆消費滿500元發票或收據，至活動官網登錄，即可參加抽獎，獎項包括百萬休旅車、10萬現金等。

台中購物節今年邁入第3年，配合中央振興五倍券，中市府追加預算擴大舉辦，推出超過3億元現金抽獎，在為期2個月的購物節期間，天天抽出1000組、5000元現金獎，每週抽10萬元現金獎，且每月抽出百萬現金獎。

彰化縣北斗鎮公所發給每名鎮民500元紓困金，9月11日到11月11日發放，約3萬3000人受惠，鎮公所編列1700多萬元預算。

南投縣政府方面，配合中央振興五倍券政策，全國各地民眾只要持今年10月1日至明年4月30日營業地點在南投的發票登錄，消費滿額200元可獲1組抽獎序號，每週抽現金10萬元1名，總獎金逾500萬元。

雲林縣麥寮鄉公所配合中央振興五倍券，全鄉普發3000元「振興金」，全鄉約4萬8000人需1億4000萬元，公所自籌經費已陸續發放。另，雲林縣政府為鼓勵民眾到雲林消費，推出消費滿500元回饋10％現金活動，從10月18日起兌換，2500萬元在3天兌換完畢。

嘉義市政府宣布加碼普發現金新台幣2000元，發放金額近5億3000萬元，已於10月30、31日普發，市長黃敏惠呼籲市民在地消費，要「拿出來花用」，帶動嘉義市經濟。黃敏惠也曾表示，嘉義市發放消費金是地方歷史的第1次，「全台灣都在看嘉義市」。

嘉義縣政府在10月8日至明年4月30日期間，歡迎各地民眾到嘉義縣店家消費，不限五倍券，取得「統一發票」或持「有免用統一發票專用章的收據」，即可至縣府官網登錄發票號碼等資料，每累積滿500元就可參加抽獎，獎品包括500萬輕豪宅、市值142萬的遊艇等大獎。

台南市8月開辦台南購物節活動，直到明年2月底前，各地民眾到活動官網登錄在台南市消費滿100元發票，就能參加抽獎，獎品包括輕豪宅、汽車等；市府並與6個市場、8個夜市合作在11月推出「振興五購讚」加碼方案，民眾可持500元振興五倍券換550元市場或夜市抵用券，抵用券上的號碼，可至購物節官網登錄參加抽獎。

高雄市政府推出「高雄券」、「夜市券」加碼方案，持紙本振興五倍券或其他部會加碼券，在合作店家消費滿500元即可送100元高雄券，選擇數位方案的民眾在高雄市消費滿5000元也可登記領取1000元高雄券。夜市券部分，則以200元紙本振興五倍券換400元商圈夜市券方式發放，首波已在10月中旬發放完畢，並將於11月29日至12月3日發放第2波。

屏東縣政府配合振興五倍券，推出「屏東購」抽大獎，獎品包括市價850萬元的大樓2房華屋、休旅車、Gogoro機車及iPhone手機等；另推出面額200元「屏東券」。屏東市公所也推出面額500元消費券，每名市民都有。里港鄉公所推出鄉民每人1000元消費金。

宜蘭縣政府推出5項振興觀光方案，包含住宿加碼送電子消費抵用券、食宿遊購5折起、消費滿額抽百萬名車、團體旅遊補助及風景區展館門票優惠，期待吸引遊客前來宜蘭旅遊，刺激消費，發揮加乘效益。

花蓮縣政府配合中央振興五倍券商機，旅行社於12月底前帶團30人以上，前往花蓮指定景點，並於花蓮住宿一晚可獲獎勵金1萬元，住宿2晚再獎勵5000元。帶團至花蓮旅遊人數累積加總，總人數最多的旅行社可獲10萬元。民眾只要在特約商圈店家、東大門夜市攤商及指定流動夜市消費滿200元即可參加抽獎。

「愛購台東I GO TAITUNG消費季」在台東消費的發票或收據，上網登錄累積滿500元，有機會抽最大獎油電汽車。台東縣觀光協會推出「台東消費券」，只要在台東以振興五倍券消費，結帳時出示，最高可折扣1000元。另太麻里鄉公所發給每名鄉民2000元現金的振興禮金。

澎湖縣配合振興五倍券發放，縣府發放全縣振興消費禮金，每人1000元。另外，除了馬公市和望安鄉未再加碼，白沙、西嶼和七美3鄉各加碼1000元，湖西鄉則加碼600元，發放至12月30日止，逾期未領，視同放棄。

金門縣政府加碼普發5000元紓困金和3000元振興券，幫助鄉親度過疫情難關。其中紓困金自9月1日起申請，發放作業已告一段落。振興券10月1日至3日發放，使用期限至明年4月30日。約有14萬縣民受惠。

在馬祖（連江縣），南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉等4鄉公所已搶先發放每位設籍鄉民1000元現金，至於促進消費的優惠加碼活動，還在研議中。

商品推薦