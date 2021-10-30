五倍券旅遊怎麼花？網友最想去這個城市！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「五倍券旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五倍券旅遊七大熱議城市，以及五倍旅遊花費項目網路聲量排行。

隨著天氣逐漸轉涼，台灣疫情也逐步趨緩，近期，不論是歡樂的闔家出遊、甜蜜的情侶旅遊，或是獨自充電的單人背包客，許多人計劃要拿著五倍券到外縣市旅遊、好好呼吸新鮮空氣。

高雄持五倍券再加碼引關注 台北藝文展覽吸遊客

觀察網友最想拿五倍券去旅遊的城市，其中以南部「高雄」、「屏東」以及北部「台北」最受歡迎。其中高雄市政府宣布民眾只要能憑「五倍券」或是「藝FUN券」到指定地點消費，就能獲得加碼的「高雄券」，讓許多網友表示「駁二文創商店很好買欸」、「不錯欸，滿有誠意的，有時間就去」。

五倍券旅遊七大熱議縣市。 Social Lab社群實驗室/製圖

而交通方便「台北」也是本次民眾熱門討論的城市，民眾除了認為「捷運很方便，不開車的話應該會去台北玩吧」外，也表示「最近台北很多新的展覽欸，如果可以用五倍券就去玩」；另外許多人也打算到「屏東」墾丁踏踏浪、玩玩水，抓住夏天的尾巴，除此之外，也有許多家長表示可以「趁機會帶小孩去海生館玩」。

飯店業者搶佔振興券商機 遊樂園「五倍券入園優惠」狂吸人潮

接著，我們觀察究竟民眾想將五倍券花費在哪些旅遊項目上，可發現其中以「住宿」討論度最高，因許多飯店業者都看準這波五倍振興券商機，紛紛推出「五倍券住宿優惠」，希望能吸引遊客搶救上半年低迷的住房率，像是有業者就祭出「持五倍券買一晚送一晚」的優惠，讓民眾大讚「很划算欸，這間平常超貴…」。

五倍券旅遊花費項目，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，許多民眾也打算把五倍券花在旅遊的「飲食」及「景點門票」上，像是飲食方面，就有熱心網友整理了各餐廳五倍券優惠，馬上引起民眾熱烈回應「謝謝！超實用」，並表示「下個禮拜出門玩就從裡面選餐廳」；除此之外，在景點門票上，全台各大樂園也陸續推出「持五倍券入園優惠」，希望能在天氣轉涼之際，吸引大小朋友入園同樂，優惠一出也馬上吸引大批人潮，讓許多網友直呼「真的超多人」、「排到崩潰」。

台灣各縣市都祭出豐富的五倍券優惠，大家不妨趁著秋高氣爽的好天氣，帶著五倍券規劃一場輕旅行，幫自己好好充個電！

觀看原文→ https://bit.ly/3Erhvkf

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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