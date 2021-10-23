拿五倍券＋現金付費不找零 她一招化解網友讚好

五倍券延續去年三倍券方式，民眾若到店家消費恐會因不找零而需要準備額外現金。近期也傳出不少因不找零，店家和消費者鬧得不愉快的事件，有女網友近期到臉書分享，她說到超市看到另名客人買了780元的東西，付了700元振興券和現金100元，但店家堅持不找零，未料這位客人卻使出一招化解，令她直呼敬佩不已。

原PO在「爆料公社」發文表示，近期在超市等待結帳，前面一名小姐買了780元的東西，並拿出700的振興劵跟100的現金結帳，但是店員堅持回「振興券不找零」，而這名小姐則表示，「我知道啊，所以我給你700振興劵，然後不足80元的，我用現金補啊」，不過對方仍堅持不找錢，並回「收你800用振興劵不找零」。

未料，女子見狀直接將購物台上的東西一件件拿掉，最後全部只剩下總價700元的商品，順理成章使用振興券不找零的方式消費，而店員印出發票明細後，女子也緊接著喊話表示「等等，這2樣我又要買了」，將剛剛不買的東西重新結帳一次，並使用現金100元消費。

原PO在後方目睹一切，也不禁笑稱「我就很納悶，這是什麼鬼邏輯」，而不少網友則留言回覆，「看完後，我只想知道，結帳系統到底是誰設計的，不能補差額嗎」、「結帳系統應該是沒有為了振興券特別設計新功能，所以只能拆帳」、「店員自找沒趣，非要跟消費者玩」。

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