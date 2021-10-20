快訊

這周輪你中了嗎？農遊券再開獎 2組幸運身分證末2碼出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她用「對折五倍券」付款遭拒收 聽店員解釋傻了：沒道理啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友使用折過的五倍券付款被店家拒收。圖擷自爆廢公社
有網友使用折過的五倍券付款被店家拒收。圖擷自爆廢公社

紙本振興五倍券近日陸續發放，許多民眾都到超商及郵局領券並開始消費，不少店家也祭出相關優惠措施吸引顧客上門。不過一名網友抱怨，自己使用振興券消費結帳時卻被店員拒絕，原因是她的五倍券有「對折」痕跡，讓她當場傻眼。

該名網友在臉書社團爆廢公社發文指出，最近拿了振興券買東西，結帳時先問店員可否使用振興券，店員回答可以但不能找零，所以她拿了兩張200元的振興券，加上一些現金付費。

當她拿出振興券時，店員一看反而拒收並表明「妳這個有折過我們不能收」。她問店員，「有折過不能收？這是什麼道理。我每一張都折過啊，用過那麼多店家也沒有一家用這種理由說不能收的。」

店員雖然對於其他商家願意收下有「折過」的振興券感到不解，但仍表示「因為我們公司規定不能毀損」，po文的女網友聽了更一頭霧水了，怎麼自己的振興券折到就算毀損呢？她也好奇問其他網友到底為何會有這種情形。

底下有人看了就留言說「店家毀損的定義有待加強」、「五倍券不是等同現金？」、「話都是業者在說，實在折磨人」，還有人直言「那新台幣有折過是不是也不要收？」、「剛剛去市場買菜，折過一樣收」，還有人表示，「通常不收折到的，我不會在那消費。」

不過也有其他網友回憶說「之前三倍券的時候就不能折了，不是嗎？」、「有些銀行會刁難商家，怕拿到假的振興券，行員都要檢查得很仔細，壓力也很大。」不過也有人指出，店家其實真的可以有權利不收，因為振興券不是法定國定貨幣，就算不做客人生意也不犯法。

此外，根據《經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點》規定，若五倍券有這三種情況，仍可向金融機構申請兌領，其中包括「破損，但餘留部分在四分之三以上」、「破損，但片片能吻合」、「污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。 」

五倍券

延伸閱讀

店家若紙本五倍券不找零 應依所收全額開發票

到麥當勞用紙本五倍券發現驚喜 網友：不知道就虧大了

雲縣5倍券10%現金回饋兌換 搶手

序號都相同！高雄男拿偽造五倍券消費 辯稱：撿來的

相關新聞

她用「對折五倍券」付款遭拒收 聽店員解釋傻了：沒道理啊！

紙本振興五倍券近日陸續發放，許多民眾都到超商及郵局領券並開始消費，不少店家也祭出相關優惠措施吸引顧客上門。不過一名網友抱怨，自己使用振興券消費結帳時卻被店員拒絕，原因是她的五倍券有「對折」痕跡，讓她當場傻眼。

店家五倍券 優惠吸客

振興五倍券上路後分數位與紙本形式，許多店家已經在店門口懸掛各種使用五倍券的優惠措施，吸引民眾上門消費。

國旅券、i原券 第二周中籤者出爐

各部會加碼券面額最高的國旅券、i原券第二周幸運兒昨出爐。國旅券中籤者是身分證尾數為八七、○四、四○、二九、七一者，共六十...

搶五倍券商機！IKEA加碼滿額送500元 再推特惠品3折起

全台瘋搶五倍券商機，居家賣場IKEA也推出振興加碼好禮包，即日起至10月31日，推出卡友到全台IKEA與官網，消費滿5千...

7-ELEVEN振興福袋開放預購 最高加碼回饋36％

7-ELEVEN振興經濟再加碼，今（19）日起限量預購「振興福袋」，共有3000、5000元兩種優惠套組，不限支付工具皆...

用農遊券來場親子一日遊！北部十大熱門休閒農場　沒抽中還可用五倍券、刷卡

農委會在五倍券推出期間，加碼送出146萬份「農遊券」每張面額888元，民眾可以於結帳時打開農遊券APP，用掃碼器掃描店家QRcode折抵消費金額，可用於合作的農村好物、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區等，將於10月25日開始使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。