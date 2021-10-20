她用「對折五倍券」付款遭拒收 聽店員解釋傻了：沒道理啊！

紙本振興五倍券近日陸續發放，許多民眾都到超商及郵局領券並開始消費，不少店家也祭出相關優惠措施吸引顧客上門。不過一名網友抱怨，自己使用振興券消費結帳時卻被店員拒絕，原因是她的五倍券有「對折」痕跡，讓她當場傻眼。

該名網友在臉書社團爆廢公社發文指出，最近拿了振興券買東西，結帳時先問店員可否使用振興券，店員回答可以但不能找零，所以她拿了兩張200元的振興券，加上一些現金付費。

當她拿出振興券時，店員一看反而拒收並表明「妳這個有折過我們不能收」。她問店員，「有折過不能收？這是什麼道理。我每一張都折過啊，用過那麼多店家也沒有一家用這種理由說不能收的。」

店員雖然對於其他商家願意收下有「折過」的振興券感到不解，但仍表示「因為我們公司規定不能毀損」，po文的女網友聽了更一頭霧水了，怎麼自己的振興券折到就算毀損呢？她也好奇問其他網友到底為何會有這種情形。

底下有人看了就留言說「店家毀損的定義有待加強」、「五倍券不是等同現金？」、「話都是業者在說，實在折磨人」，還有人直言「那新台幣有折過是不是也不要收？」、「剛剛去市場買菜，折過一樣收」，還有人表示，「通常不收折到的，我不會在那消費。」

不過也有其他網友回憶說「之前三倍券的時候就不能折了，不是嗎？」、「有些銀行會刁難商家，怕拿到假的振興券，行員都要檢查得很仔細，壓力也很大。」不過也有人指出，店家其實真的可以有權利不收，因為振興券不是法定國定貨幣，就算不做客人生意也不犯法。

此外，根據《經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點》規定，若五倍券有這三種情況，仍可向金融機構申請兌領，其中包括「破損，但餘留部分在四分之三以上」、「破損，但片片能吻合」、「污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。 」

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