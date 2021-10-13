台北、台南遠東香格里拉 線上旅展開跑 年度最優惠 食宿券限時搶購 住房14折起

今年因應疫情不群聚，台北遠東香格里拉聯手台南遠東，即日起搶先開賣線上旅展，展期至11月11日，推出豐富多樣的住宿、餐飲與健身券等超值年度優惠。其中最低14折優惠為雙人入住台北遠東香格里拉，每晚只要2,999元起。台南遠東香格里拉推薦「三天兩夜平日住宿券」每張5,700元，平均一人一晚只要1,425元，民眾可把握線上旅展獨家優惠。

遠東Café自助餐廳於開放式餐檯增設防疫隔板，取餐方式也改由廚師們服務以減少接觸。 圖／台北遠東香格里拉 提供

台北遠東香格里拉重啟後的遠東Café自助餐廳嚴格執行防疫措施，線上旅展特別推出回饋感恩價，包含午、晚餐、下午茶等選擇，最低優惠約68折，下午茶每位僅658元(原價968)、自助午、晚餐最低1,108元起 (原價1,628元)；上海醉月樓則祭出雙人豪華海鮮套餐下殺54折，原價5,500元，旅展限定價只要2,980元，包含松茸菇燉獅子頭、醬爆波士頓龍蝦等珍餚盡享滬式風采；連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳則端出最受青睞的招牌烤鴨，加上龍蝦以及主廚精選佳餚，烤鴨龍蝦套餐四人4,688元 (原價6,125元，約76折)。

台北遠東香格里拉廣受歡迎的遠東Café自助餐券，線上旅展優惠價68折起。 圖／台北遠東香格里拉 提供

台北遠東 奢華微旅行只要2,999香格里拉線上旅展還有超值住房優惠，每晚只要2,999元就可雙人入住台北遠東香格里拉，想要感受奢華放鬆的微旅行則推薦雅仕套房買一送一，住宿期間還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點，兩晚僅需12,000元(原價56,364元，約2折)。線上旅展期間，台北遠東香格里拉還將於每週四限量推出24小時閃購優惠，獨家驚喜價要搶要快。

台北遠東香格里拉線上旅展，推出房價最低14折，享受奢華微旅行只要2,999元起。 圖／台北遠東香格里拉 提供

台南遠東 樂遊府城23折起 國內旅遊正夯，趁此時搶購台南遠東香格里拉飯店「三天兩夜平日住宿券」每張5,700元 (原價25,140，約23折)，雙人周日至周四入住不含早餐，保證安排高樓層32-38樓特選尊榮客房；而喜愛待在飯店享受中西美食的玩家，則別錯過「一泊二食平日住宿券」每張5,600元(原價15,187，約37折)，除了遠東Café 豐盛自助早餐，還可任選午或晚餐，於台南最高景觀餐廳「醉月樓中餐廳」享用櫻桃烤鴨三吃或遠東Café 自助餐。

台南遠東香格里拉步行2分鐘即可抵達市區火車站，是旅宿最便利的首選飯店。 圖／台北遠東香格里拉 提供

台南遠東香格里拉餐券部份，首度推出超人氣全台必吃早餐「遠東Café 自助早餐券組」一組兩張雙人券、優惠價1,596元，平均一人只要399元；而歷年熱賣的商品，包含「醉月樓一鴨三吃美饌饗樂券」優惠價1,680元 (約76折)、「遠東Café平日自助午餐券組」一組五張單人券，優惠價3,540元 (約76折)以及「THE MEZZ牛排龍蝦館套餐券組」一組兩張單人券，優惠價3,776元(約68折)。

台北遠東香格里拉飯店線上旅展網址：https://lihi1.com/62RTD，電話：(02) 2378-8888。台南遠東香格里拉飯店線上旅展網址：https://sltn.tw/21ITF，電話：(06) 702-8888。

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