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搶攻五倍券商機！各縣市推出加碼振興券

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「高雄券」、「熊好券」搭奧運選手熱潮，「桃園好市乘雙券」還能買電動車！ 圖片來源/unsplash
「高雄券」、「熊好券」搭奧運選手熱潮，「桃園好市乘雙券」還能買電動車！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「縣市振興券」近一個月的網路聲量，帶您了解縣市振興券的聲量排行。

繼五倍振興券後，許多地區加碼振興方案，其中有不少縣市更是推出加碼券供民眾使用，而網路上也出現關於各縣市加碼券的相關話題，因此本次排除「非券類」的振興活動，針對縣市政府所推出的「加碼券」進行觀測，快來看看網友都在討論什麼吧！

「高雄券」、「熊好券」搭奧運選手熱潮 「桃園好市乘雙券」還能買電動車！

觀察近一個月「縣市振興券」相關討論，可發現由高雄市發行的「高雄券」獲得網友最高的迴響，只要持五倍券在高雄消費滿5千，就送1千元高雄券，另外也推出50元小面額，上面還印了世界球后「戴資穎」的英姿，讓網友表示「真的會捨不得花」。而台北市發行的「熊好券」位居討論聲量亞軍，除了有住宿券、市集券等等五種加碼券提供登記外，還請來桌球混雙搭檔林昀儒及鄭怡靜代言，引起粉絲一陣討論，紛紛大讚「真是熊好的代言人，超可愛的」。

縣市振興券網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
縣市振興券網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，只限設籍在當地才能領取的「新北加倍券」及「金門地區振興券」也是討論焦點，其中，新北市提供31萬份的「新北加倍券」開放市民線上登錄抽獎，最高能抽中以5千換1萬元的新北加倍券，好康活動引來網友幽默反串表示「不好用，大家不要來跟我搶」；而金門縣加碼推出縣民人人可領的「三千元振興券」，雖只能在金門地區消費，但也讓網友羨慕提到「住金門真好」、「金門人福利好好喔」。

桃園市除了「桃園好市券」外，更發行能拿來購買電動機車的「桃園好市乘雙券」，讓不少網友表示「謝謝市長，剛好準備購買電動車」、「外縣市羨慕」。另一方面，由台南市發行的「台南好康券」、新竹市的「新竹買爆券」及新竹縣的「滿竹券」，都為了振興當地的觀光產業，讓外縣市的民眾也能參加抽籤。

雖然各縣市振興的加碼方式、領取資格及領取方式各有不同，使網路上反應兩極，但最終目的都是希望能振興經濟。還沒登記抽獎的朋友趕緊去登記吧，不要錯失這麼好的機會了！

觀看原文→ https://bit.ly/3lmga7E

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

五倍券

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