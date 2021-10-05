快訊

預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶振興五倍券商機 新竹老爺推超值專案

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹老爺酒店表示，搭配振興五倍券入住新竹老爺「老爺Fun風趣一泊二食專案」，除能享受專案內附贈的好禮三重送，包含美味早餐、中式、西式晚餐餐點二擇一，還有獨家嚴選迎賓禮。圖／新竹老爺酒店提供
新竹老爺酒店表示，搭配振興五倍券入住新竹老爺「老爺Fun風趣一泊二食專案」，除能享受專案內附贈的好禮三重送，包含美味早餐、中式、西式晚餐餐點二擇一，還有獨家嚴選迎賓禮。圖／新竹老爺酒店提供

為響應政府振興五倍券，觀光旅遊產業積極規畫振興住房專案，新竹老爺酒店指出，所有官網專案皆可搭配振興五倍券使用。另推出「老爺Fun風趣一泊二食專案」，專案售價3999元，五倍券入住再享振興獨家加碼好禮二重送，若再搭配國旅券1000元雙人入住五星飯店三天兩夜享0元優惠。

新竹老爺酒店表示，搭配振興五倍券入住新竹老爺「老爺Fun風趣一泊二食專案」，除能享受專案內附贈的好禮三重送，包含美味早餐、中式、西式晚餐餐點二擇一，還有獨家嚴選迎賓禮。

民眾若搭配五倍券入住，可享好禮雙重送，好禮第一重是續住第二晚可享2000元優惠價格，若五倍券再搭配國旅券1000元，等同0元入住五星飯店三天兩夜的假期。好禮第二重為加碼贈送雙人平日2999元住宿優惠券一張，可用超優惠價格入住一晚外，更貼心附贈兩客早餐，使用期限可至2022年的六月底，可超前規畫明年度的假期。

此外，全館的餐廳也同步推出優惠。使用五倍券於Le Cafe自助餐廳用餐，可享四人同行一人免費，明宮廳和中山日本料理也推出各式用餐優惠，明宮廳使用1000元五倍券面額可折抵兩客明宮廳商業午餐，中山日本料廳使用500元面額可升等580元商業套餐於大廳酒吧和烘焙坊，可享飲品、餐點、麵包、蛋糕買三送一的優惠。更多關於五倍券的優惠內容可上新竹老爺官網查詢，或電洽03-5631122。

五倍券

延伸閱讀

承億文旅放大五倍券優惠 加碼抽環島住宿套票

家樂福加倍振興 消費滿額送「10倍券」 紙本五倍券買家電全額奉還

搶五倍券商機 飯店業大打優惠戰

閩台農業融合 鄉村振興添動力

相關新聞

搶振興五倍券商機 新竹老爺推超值專案

為響應政府振興五倍券，觀光旅遊產業積極規畫振興住房專案，新竹老爺酒店指出，所有官網專案皆可搭配振興五倍券使用。另推出「老...

承億文旅放大五倍券優惠 加碼抽環島住宿套票

振興五倍券將於10月8日正式啟用，碰上國內新冠疫情趨緩，五倍券發放勢必再次引爆國旅熱潮，國內文創設計旅店品牌龍頭承億文旅...

五倍券換機享優惠 遠傳購機5重送、台灣之星加碼5千元

振興五倍券即將開跑，隨著各大品牌旗艦新機接連上市，遠傳、台灣之星也搶推優惠搶搭年末換機潮，幫民眾放大五倍券。

挺中小企業 momo打造「振興五倍券專區」

眾所矚目的振興五倍券即將登場，富邦媒全力響應政府振興計畫，momo網路購物全站商品參與數位綁定五倍券使用，眾多好物任你購...

數位綁定振興五倍券 foodpanda美食生鮮免運、現折優惠再加碼

振興五倍券即將開跑，foodpanda響應政府政策支援信用卡數位綁定，不另收紙本券，同時推出振興專區提供消費者多元選擇，...

百貨周年慶搭上五倍券發放 要買哪家優惠重點一次看

五倍券即將在10月8日正式發放使用，掀起的消費潮人人喊搶，今年不少百貨周年慶蓄勢待發紛紛搭上五倍券首發車，周年慶檔期未到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。