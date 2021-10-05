搶振興五倍券商機 新竹老爺推超值專案

為響應政府振興五倍券，觀光旅遊產業積極規畫振興住房專案，新竹老爺酒店指出，所有官網專案皆可搭配振興五倍券使用。另推出「老爺Fun風趣一泊二食專案」，專案售價3999元，五倍券入住再享振興獨家加碼好禮二重送，若再搭配國旅券1000元雙人入住五星飯店三天兩夜享0元優惠。

新竹老爺酒店表示，搭配振興五倍券入住新竹老爺「老爺Fun風趣一泊二食專案」，除能享受專案內附贈的好禮三重送，包含美味早餐、中式、西式晚餐餐點二擇一，還有獨家嚴選迎賓禮。

民眾若搭配五倍券入住，可享好禮雙重送，好禮第一重是續住第二晚可享2000元優惠價格，若五倍券再搭配國旅券1000元，等同0元入住五星飯店三天兩夜的假期。好禮第二重為加碼贈送雙人平日2999元住宿優惠券一張，可用超優惠價格入住一晚外，更貼心附贈兩客早餐，使用期限可至2022年的六月底，可超前規畫明年度的假期。

此外，全館的餐廳也同步推出優惠。使用五倍券於Le Cafe自助餐廳用餐，可享四人同行一人免費，明宮廳和中山日本料理也推出各式用餐優惠，明宮廳使用1000元五倍券面額可折抵兩客明宮廳商業午餐，中山日本料廳使用500元面額可升等580元商業套餐於大廳酒吧和烘焙坊，可享飲品、餐點、麵包、蛋糕買三送一的優惠。更多關於五倍券的優惠內容可上新竹老爺官網查詢，或電洽03-5631122。