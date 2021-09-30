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高鐵五倍券超狂優惠 滿1000就送5折券

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
10 月 8 日起，高鐵推出一連串五倍券優惠活動。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
10 月 8 日起，高鐵推出一連串五倍券優惠活動。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

10 月 8 日起，高鐵會員只要用紙本五倍券在高鐵消費滿 1000 元，就有五折券可領，領用數位五倍券的民眾若是雙人搭乘，也可直接享有 55 折優惠！台灣高鐵發言人孫鴻文指出，隨疫情趨緩與天氣入秋，配合五倍券與秋季出遊潮，用 10 萬份五折券拋磚引玉，再加上五星級飯店優惠，盼能刺激國旅。

五折券發出10萬份

孫鴻文說，五倍券方案是「高鐵有史以來最棒、最直接的方案」，凡是高鐵會員，使用紙本五倍券購買高鐵產品達 1000 元就送標準車廂對號座五折券，不限班次皆可使用，但只限量 10 萬份，相信很快就會被民眾搶完。

在數位券部分，高鐵則推出「雙人 55 折」優惠，只要雙人成行搭乘高鐵，並以綁定五倍券的信用卡購買高鐵產品，選定 11 月 5 日至隔年 1 月 20 日期間的優惠指定班次的座位後，兩人都是 55 折，但須於發車前 5 日預定。

可入住五星飯店

高鐵旅遊方案部分，本次推出五星自由行與自駕輕鬆升級兩大方案，囊括台北、台中、嘉義、台南、高雄等知名五星級飯店，台北、高雄往返並入住晶華酒店，每人甚至只要 2990元；自駕方案中也可享有超優惠的租車價格與免費車型升等，且兩方案中若以五倍券付款，滿 5000 再送五折券一張，

另一方面，高鐵也持續推動通勤優惠，高鐵會員在 10 月期間，購買同一區間（含去回程）對號座車票次數達 34 次以上，並完成搭乘，即可享有 75 折的優惠回饋，轉入高鐵會員紅利點數，但回饋次數上限為 62 次，若 31 日前提前恢復自由座服務，優惠服務將可能有所調整。

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五倍券

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