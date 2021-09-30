快來玩 比海盜船更刺激 台南推高空極限大擺盪

搶國慶連假與振興5倍券商機，台南十鼓文創園區今天推出「15米高空急速墜落、160度大擺盪」設施，提供民眾釋放壓力、自我挑戰。園方表示，引進國際安全證認極限運動設備，讓體驗者從15米高空急速墜落，利用物理拋物線原理3分鐘來回擺盪，體驗者就好像搭乘沒有船的海盜船感受更加驚奇刺激。

十鼓文創經理江逸芹表示，園區國慶日當天舉辦升旗典禮及唱國歌儀式，讓民眾感受節慶氛圍，更將搭配振興5倍券啟用推出園區全部票種95折的優惠。園區可容納8000人同時參觀，目前配合政府防疫政策降載，參觀人數控制在3200人以內。

他說，園區改造百年糖廠，「極限大擺盪」趁政府振興政策推出，總高度15米約5層樓，從絞機帶動至高處再急速墜落，160度拋物線原理來回擺盪3分鐘，中秋連假試營運期間約1000多人體驗過。