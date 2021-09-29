振興五倍券將上路 飯店餐飲業祭好康搶商機

中央振興五倍券將於10月上路，看好振興券商機，台中市各五星級飯店及餐飲業都推出加碼搶客，有送萬元住房券，還有獲米其林必比登推薦的餐廳也前進市區展店祭優惠。

中央振興五倍券將於10月8日正式上路，由於在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，飯店及餐飲服務業都遭受疫情衝擊，看好振興券帶來的商機，飯店及餐飲業今天表示，將推出加碼優惠方案吸客。

今年獲得米其林必比登推薦的新社菇神景觀餐廳，前進台中市區推出鍋物新品牌，林姓業者表示，即日起到10月底為止，結帳時只要說出通關密語，不管是使用五倍券還是現金，都享有滿千送500元餐券的優惠，而且受必比登青睞的花菇肉燥飯更無限量供應。

各五星級飯店也有不同優惠方案，台中長榮桂冠酒店表示，年底前入住，每房贈1萬元住房振興券，還有餐飲滿千送3000元振興券等活動。裕元花園酒店則推出限量使用振興券5000元起即可入住2晚優惠。

永豐棧酒店推出住宿及餐飲使用五倍券優惠方案，滿3000送3000元抵用券，滿4000送4000，滿5000送5000等優惠。

台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」快閃住房優惠，業者指出，只要在10月4日到7日期間每天下午2時到4時透過官方LINE、電話或到飯店現場預訂此方案，就可在指定期間享限期0元住房優惠。