整理包／五倍券之旅優惠再放大 享0元住宿必看攻略在這裡

10月8日起即可正式開放使用振興五倍券，許多民眾都已經預約好振興五倍券數位、紙本券，只等著領到券後好好規劃一番出遊計畫，以下是《聯合新聞網》整理的優惠住宿懶人包，提供大家放大五倍券的省荷包秘笈！

點選以下各地區住宿旅館，即可詳見各家旅宿業者推出的最新優惠活動，千萬別錯過！

《台北、桃園、新竹》

《台中、南投、嘉義》

《台南、高雄、屏東》

《宜蘭、花蓮、台東、澎湖》





台北

台北福容大飯店 活動期間：2021年9月15日至12月29日 方案一、雙雙對對 住房專案 適用價格5000元起、高級單床／雙床房 房型，可享加一元即贈一晚優惠，於周日至周四入住享免費升等至豪華單床房或豪華雙床房，加贈5000元住宿餐飲抵用券 預定時間：2021年9月22日至12月29日；入住時間：2021年10月1日至12月30日 方案二、一泊三食 住房專案 適用價格5000元起、高級單床／雙床房 房型，可享贈珍珠坊經典三人合菜（價值1499元）、5000元住宿餐飲抵用券。 預訂日期：即日起至2021年12月至29日；入住日期：2021年10月1日至12月30日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

台北沃田旅店 振興券放大了 住宿專案 平日（周日至周四）優惠價：NT$1400+10%／間／晚（不含早餐） 假日（周五、六及雙十連假10/8-10/10）優惠價：NT$1600+10%／間／晚（不含早餐） ※憑任一面額振興券1張，可享精緻客房專案價並減免10%服務費 ※憑任一面額振興券2張，再加贈沃田辦桌兩客早餐 適用住房日期：2021年10月8日至11月30日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

阿樹國際旅店 方案A─你最珍貴 持券住宿即享客房MiniBar升等，並贈送義大利進口天然沐浴旅行包（數量有限，送完為止）；此方案限搭配國人含早／不含早專案。 方案B─五夠優惠 持券住宿並出示身分證，身分證字號有一個5可折抵房價NT$100元，最高折抵NT$500元。 方案C─振興經濟 持券住宿並至臨近夜市／景點拍照，憑入住當日於阿樹臉書打卡上傳，經櫃台確認後即享折抵房價NT$200元優惠。 方案D─阿樹放大你的五倍券 持券住宿現場折抵NT$200元，再享價值NT$1000元現金抵用券。（抵用券限於下次使用，每張面額為NT$200元，共5張；每房每晚限折抵乙張） 方案E─94舞桑 持券消費館內仰心湯屋，可享優惠價NT$999／60分鐘（原價NT$1500元），加1元加碼贈送大廳飲料吧免費暢飲。 （適用期間至2022年4月30日止） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

麗禧溫泉酒店 振興券ALL-IN一泊二食專案 凡活動期間使用NT$10000元紙本或數位標章綁定之振興券支付此專案房費，另加價NT$3000元，即可享雙人豪華一泊二食（原價NT$19756元） 活動期間：2021年10月8日至11月10日（平假日適用） 專案售價：NT$13000 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

晶華酒店 振興券萬元回饋假期 9月30日前預訂10月8日至11月30日晶華酒店客房，持振興五倍券5000元入住，即可獲贈萬元禮金，包括5000元餐飲消費額度，可於入住期間點選多款「精華美食到你家 熱銷美食」，另外5000元則是晶華國際酒店集團住宿禮金。 （太魯閣晶英酒店1000元房價折抵券1張、台南晶英酒店500元房價折抵券2張、礁溪晶泉丰旅500元房價折抵券2張、捷絲旅500元房價折抵券4張等優惠） 專案期間：2021年10月8日至11月30日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

圖／晶華酒店

台北富信大飯店 優惠活動期間：2021年10月8日至12月30日 買一送一不含早專案 最低NT$3500元五倍振興券即可享續住免費或當日入住2間房（第2間免費） 買一送一含早專案 最低NT$4000元五倍振興券即可享續住免費或當日入住2間房（第2間免費、含兩早早餐） 入住一晚含早專案 最低NT$2200五倍振興券即可享免費早餐及迎賓飲料 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

君品酒店 振興五倍券 雲朗雙重優惠！ 2021年10月8日起憑政府發出的「振興五倍券」（含紙本振興券、信用卡）入住雲朗旗下飯店，當次即可折抵使用振興券面額的1.1；飯店再加碼贈送振興券面額等值的「雲朗振興券」，可於下次入住使用。 【雲朗振興券】 發放期間：2021年10月8日至12月30日 使用期間：2021年10月8日至2022年6月30日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

台北美福大飯店 自2021年10月11日起至12月30日止，凡透過飯店官網或電話預訂「你享宿．我加倍」住房專案，搭配不同級距的紙本振興五倍券支付房價，即可以現金加價NT$2999元入住15坪以上的寬敞客房。 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

北投大地酒店 一、奇岩一號中餐廳買5000送5000（使用期限：2021年10月8日至2022年3月31日） 凡至奇岩一號北投本館或大直旗艦店用餐消費，一次使用完5000元振興券，即贈5張仟元抵用券，每間餐廳僅限50組。 二、幸福加倍住房專案（使用期限：2021年10月8日至11月30日） 凡首晚以「秋冬湯賞住房專案」入住奇岩客房，再加5000元振興券即可直接多住一晚（原價10500元），並享其他優惠內容。 三、十全十美住房專案（使用期限：2021年10月8日至11月30日） 凡使用10000元振興券即可享10、11月平日入住奇岩客房一泊二食（原價13100元），每房除提供2客早餐外，並可彈性選擇午餐或晚餐時段，享用每客1580元+10%個人套餐，並享其他優惠內容。 四、泡湯、SPA、餐點任你搭配（使用期限：2021年10月8日至2022年4月30日） 振興券1仟元可使用平日大眾風呂（原價1600元） 振興券2仟元可使用獨立湯屋加時30分鐘（原價3500元） 振興券3仟元可使用SPA 60分鐘+芳療室內湯30分鐘（原價4400元） 振興券4仟元可使用獨立湯屋90分鐘+喜歡廳1580元+10%、晚餐2客（原價5776元） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

圖／北投大地酒店提供





桃園

南方莊園渡假飯店 【五倍券 五倍送】買5000送25000 優惠時間：2021年10月1日至2022年4月30日 住房優惠NT$3000方案可享豪華雙人房住宿一晚、NT$5000元方案可享豪華雙人房住宿二晚；更有餐飲方案、聯誼會方案及加碼優惠等好康。 活動詳請或更多優惠請洽官網查詢

桃園福容大飯店 方案一、豪華雙人房 NT$5688／晚 內含掛爐櫻桃烤鴨套餐2套、麗寶樂園五折劵8張、伴手禮折抵券（$300／張）4張 （消費滿$1,000使用乙張）住宿折抵券（$300／張）6張（每房限使用乙張；使用期限：2021年10月1日至2022年3月31日）等多項優惠內容 方案二、使用紙本振興券結帳可換贈芋香西米露乙碗 凡官網及電話訂房於住宿結帳時使用一張紙本振興券NT$1000，即贈NT$100元芋香西米露乙碗，一次最多贈4碗。 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





新竹

新竹豐邑喜來登大飯店 豐邑振興1+1專案 即起至2021年10月31日限時訂購新竹喜來登柱房NT$4599元起，入住一晚再贈一張「豐邑1+1平日住宿券（不含早餐）」 ※此專案需搭配至少1000額度「紙本五倍券」 ※第一晚宿期2021年10月8日至12月30日；住宿券效期2021年10月11日至2022年4月29日（平日） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





台中

台中福華大飯店 凡於優惠時間內於飯店累計消費滿5000元（以實際發票金額為主），並於現場完成結帳，即可兌換總價值5000元的台中福華回饋抵用券，票券內容含客房住宿抵用券NT$2000、餐飲抵用券NT$1000、覓舍（酒吧）飲品抵用券NT$500、冷凍美食抵用券NT$500、BE ONE休閒館免費體驗券（市值NT$1000） 活動日期：2021年9月1日至9月30日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

台中日月千禧酒店 享住方案、加一元多一間 全額以振興五倍券支付，即享《日月客房》雙人入住每碗NT$4999（不含早），加1元可多住一間房或多入住一晚。 活動期間：2021年10月08日至2022年4月30日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

台中港酒店 凡使用五倍券消費入住即贈NT$5000元COUPON券，凡使用酷碰券再加碼抽總統套房平日住宿招待券乙張（原價NT$68000元） 【COUPON券】 發放日期：2021年10月8日至2022年4月30日止 使用期限：2021年10月8日至2022年6月30日止 開獎日期：2022年7月4日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

長榮桂冠酒店（台中） 「振興五重奏」住房專案 第一重、不分平假日憑紙本振興五倍券或綁定五倍券之信用卡，每房每晚享折扣優惠NT$300元或NT$500元（依房型）。 第二重、登記住客名字諧音為「振興」（ㄓㄣˋ或ㄓㄥˋ／ㄒㄧㄥ或ㄒㄧㄣ皆可），享升等套房優惠。 第三重、每房贈送10000元客房抵用券 第四重、每房贈B1時尚悠閒美學會館不分平假日19:00前享60分鐘身體放鬆加價購NT$1099優惠券一張（原價NT$1980元） 第五重、每房贈紙箱王小火車票，依房型贈2張或4張。 優惠時間：2021年10月8日至12月31日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

圖／台中長榮提供





南投

妖怪村主題飯店 消費5夠讚 妖您輕鬆遊 專案日期：2021年9月1日起至12月31日止 專案價格： 4人同行、兩天一夜 NT$5000 2人同行、三天兩夜 NT$5000 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





嘉義

新悅酒店 來嘉五夠「爽」 好禮五倍「送」 專案日期：2021年10月8日起至12月31日止 專案價格：標準雙人房NT$3700（平、假日同價；國定假日及連續假期不適用） 專案內容：標準雙人客房住宿乙晚、依房型人數搭贈早餐客數、每房贈送極速寶貝賽車券兩張 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





台南

台南富信大飯店 【提前振興.五告讚】 住房優惠5選1 優惠期間：2021年9月1日至10月31日 2021年10月8日前使用現金／信用卡付款入住此專案，享5選1優惠。10月11日至10月31日五倍券發行後，僅接受五倍券支付享5選1優惠（紙本、數位皆可適用） 專案價格：雙人房平日每房 NT$3000 方案一、假日不加價（含2客早餐） 方案二、平日升等4人房（假日不適用 / 含2客早餐） 方案三、平日加贈2客晚餐（含2客早餐）；假日加價$500 方案四、平日買一晚送一晚（連續2晚／不含早餐）；假日加價$500 方案五、平日買一間送一間（一晚2間／不含早餐）；假日加價$500 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

台南老爺行旅 住宿期間：2021年9月1日至11月30日 專案房價：NT$3000起 專案內容： 一、台南老爺行旅入住乙晚 二、五告厚！禮包 A. 依房型人數贈早餐 B. 每房贈「爺友券500元」 C. 九月獨享 9月1日至9月30日不分平假日每房再折100元 D. 振興券獨享 10月8日起持振興五倍券入住，不分平假日每房再折100元 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

捷絲旅台南十鼓館 【0元入住】五倍券振興住房專案，以振興五倍券全額付費方可享有優惠房價 平日（週日至週四）：NT$5000 旺日（週五）：NT$5500 假日（週六）：NT$6500 預訂日期：即日起至2021年11月30日 入住日期：2021年10月1日至11月30日（國慶連假10月9、10日不適用） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

台南大員皇冠假日酒店 優惠內容：使用振興五倍至少支付NT1000元，指定房型買一晚送一晚 搶訂日期：2021年10月12日11:00起，限電話訂房 可入住日：2021年10月12日至12月30日 指定房型：豪華雙床客房（陽台），不含早餐 專案價格：平日每房NT$4800起、週六每房NT$300起 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

圖／台南大員皇冠假日酒店





高雄

高雄福容大飯店 一、現場再加價「1000元振興五倍券」即可享四人同行優惠，享房型升等「豪華雙床+加贈早餐」 二、現場再加價「2000元振興五倍券」即可享4人同行優惠，享房型升等「豪華家庭套房+加贈早餐」 專案期間：2021年9月1日至11月30日（中秋連假9月18日至20日不適用、雙十連假10月9至11日不適用） 專案價格：精緻雙人房NT$2222+10%、兩客早餐 每人$1111元（雙人成行），第三位起入住加價NT$1111享立即升等豪華雙床房，需另加一成服務費 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

高雄翰品酒店 振興五倍券 雲朗雙重優惠！ 2021年10月8日起憑政府發出的「振興五倍券」（含紙本振興券、信用卡）入住雲朗旗下飯店，當次即可折抵使用振興券面額的1.1倍；飯店再加碼，全數奉還振興券面額等值的「雲朗振興券」，可於下次入住使用。 【雲朗振興券】分為100元、500元兩種面額 發放期間：2021年10月8日至2021年12月30日 使用期間：2021年10月8日至2022年6月30日 各館抵用辦法：翰品／兆品每房每晚可折抵500元、君品／品文旅每房每晚可折抵1000元、雲品每房每晚可折抵2000元。 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

鈞怡大飯店 優惠期間：2021年10月8日至12月30日 優惠一、雙人房1間（NT$2200／平日）→平日免費升等尊爵房型、假日則隨機安排房型 優惠二、雙人房2間（NT$3600／平日）→贈送房型升等（隨機安排房型） 優惠三、雙人房1間+四人房1間（NT$5000／平日）→贈送房型升等（隨機安排房型） 活動詳情或更多優惠請洽粉專查詢

圖／鈞怡大飯店粉專

義大皇家酒店 義大FUN心玩（振興五倍券+高雄券） 方案一、第2晚免費住 專案價格：NT$5000 優惠內容：雅緻家庭房（2中床）住宿1晚、義大遊樂世界門票2成人+2兒童等好康 ※以五倍券全額支付可獲1000元高雄券，以此1000元高雄券支付享同房續住第二晚（不含早） 方案二、吃住玩樂ALL-IN-ONE 專案價格：NT$10000 優惠內容：豪華家庭房（2大床）住宿2晚、雙日2大2小早餐、義大遊樂世界2大2小雙日門票 ※以五倍券全額支付可獲2000元高雄券，以此1000元高雄券支付可獲得皇樓中式分享餐及義大利餐廳西式外帶分享餐各1套 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

H2O HOTEL水京棧國際酒店 入住H₂O Hotel 『0』元起 專案日期：2021年10月8日至2022年4月30日（適用平、假日，惟春節假期2022年1月30日至2月5日不適用） 專案內容：專案客房住宿乙晚、Ripple西餐廳早餐（依房型人數贈送）、 Welcome Drink（依房型人數贈送）、入住期間至京悅軒中餐廳小吃、Ripple西餐廳及H2O Hotel Bakery消費享結帳金額9折，Pool·Bar夜店吧免低消 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





屏東

墾丁凱撒大飯店 凡使用振興五倍券「全額」支付可享平日一泊二食景觀客房一大床住宿5000元優惠（每日限量5間） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





宜蘭

宜蘭力麗威斯汀度假酒店 「2021活力暢遊一泊二食」振興券加碼優惠 活動期間：2021年10月08日至10月31日（週六及國慶連續假期10月9、10日不適用） 凡持振興券入住「活力暢遊一泊二食住房專案」，可再享兩位小孩（12歲以下）入住不加價。 專案適用平日入住豪華（一大床）／精選客房（兩中床）住宿乙晚

「宜蘭力麗威斯汀三天兩夜 ●0元續住優惠」 活動期間：10月08日至10月31日 專案內容：活動期間預訂豪華／精選客房房型（一泊一食7500元／一泊二食9500元），第二晚只要全額支付「振興五倍券5000元」即可續住一晚 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

礁溪老爺酒店 持五倍券住老爺，老爺多住一晚！ 凡平日或小旺日預訂尊榮住房專案入住洋式標準套房，第一晚需付全額、第二晚再加五倍券，即可在老爺多住一晚！ ●第二晚為平日須持五倍券$5000或第2晚為小旺日須持五倍券$6000，不含第2晚晚餐及翌日早餐（第一晚需付全額） ●持五倍券加購雲天自助早餐或岩波庭宜蘭廚房早午餐，享兩客$1000優惠價（原價$1232） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

兆品酒店礁溪 「全民振興 加倍奉還」住房專案 凡持1000元紙本振興券入住本館任一房型，可再另享1000元住宿折抵金額（專案售價已折），不限平假日通通一加一倍奉還給您！ 銷售日期：即日起至2022年1月27日止 入住日期：2021年10月13日起至2022年1月27日止（每日限量） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

宜蘭悅川酒店 金架五影 活動日期：2021年10月11日至11月30日之週一至週四 活動內容： 十月專案【時來運轉】兩大、一泊二食、簡愛家庭房 原價$4800／晚，紙本券付款優惠價$4000／晚（現省800元） 十一月專案【一夜知秋】兩大、一泊二食、簡愛家庭房 原價$4500／晚，紙本券付款優惠價$4000／晚（現省500元） 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





花蓮

花蓮理想大地渡假飯店 「理想振興券搶先發」住宿專案 專案日期：即日起至10月31日（9月24日、9月26日、10月3日及連續假期不適用） 專案內容： 【住】西班牙主題房型住宿乙晚 【享】迎賓小禮 【食】陽光活力早餐（疫情期間歡迎多加利用客房餐飲服務） 【樂】應許運河遊艇導覽乙次+飯店免費活動設施使用（不含芳療SPA） 【行】花蓮火車站／機場來回定時定點接送乙次 【加贈】每房贈送5000元理想振興消費抵用券<<每日限量>> 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

圖／花蓮理想大地渡假飯店

花蓮福容大飯店 最低NT$0元入住花蓮福容 專案期間：2021年10月8日至12月30日 專案內容：凡於福容官網訂房或電話訂房，使用五倍券付款，每房贈價值超過$3000元超值抵用券！ 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢

台東

日暉國際渡假村 五倍振興住房專案-三天二夜 專案適用期間：2021年9月1日至10月7日止 優惠內容： 【HOTEL四人房】售價$8800／晚，三天二夜立馬省$5000優惠價$6300／晚 【伯爵二人VILLA】售價$9500／晚，三天二夜立馬省$5000→優惠價$7000／晚 【侯爵四人VILLA】售價$13500／晚，三天二夜立馬省$5000→優惠價$11000／晚 【公爵四人VILLA】售價$19500／晚，三天二夜立馬省$5000→優惠價$17000／晚 【HOTEL二人房】售價NT$6800／晚，三天二夜立馬省$5000→優惠價$4300／晚 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢





澎湖

澎湖喜來登 【振興五倍券住房專案】五倍奉還！ 適用日期：振興五倍券適用日起至2022年2月28日 一、3.2倍→【10月限定 兩天一夜】5000元入住市景豪華雙床客房（原價16036元）現賺11036元 住宿日期：2021年10月8日至10月31日 二、5倍→【11月-2月限定 三天兩夜】豪華雙床客房5000元（原價25400元）現賺20400元 住宿日期：2021年11月1日至2022年2月28日 活動詳情或更多優惠請洽官網查詢