孟晚舟案落幕 加拿大總理杜魯多將決定是否禁用華為5G

(德國之聲中文網) 加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)周二(9月28日)在連任後的首場記者會表示，關於加拿大是否要像其他五眼聯盟成員英美澳和新西蘭一樣禁用華為5G設備一事，未來幾周就會做出決定。

美國向盟國施壓，要求禁止他們禁用華為5G，以免影響情報共享，並稱其設備可能破壞通信安全。而此前，加拿大表示正在等待情報部門的報告，以做出最終決定。然而，消息人士指出，加拿大已經在實務上阻擋了華為，但不想公開這樣說，擔心遭到中國拘留的兩名加拿大人會受害。

盡管加拿大兩個最大的無線供應商貝爾公司(Bell Canada)和競爭對手研科 (Telus Corp)都曾使用華為的4G設備，在他們於去年6月起與瑞典的愛立信公司和芬蘭的諾基亞公司合作建設第五代（5G）電信網絡的項目中，兩間公司都放棄使用華為5G設備。

杜魯多說：「我們實際上已經看到，許多加拿大電信公司，就算不是全部，已經開始將華為從他們的網絡中移除，並以不涉及華為這間公司的方式繼續發展。」

加拿大的決定不太可能在其成立新政府之前作出。杜魯多28日說，他和新內閣會在10月宣誓就職，但沒有給出一個日期。

加拿大政局新頁

特朗多在9月20日大選贏得連任後，強調他的少數派自由黨政府已獲得人民授權，「要在加拿大人真正想要的大事上采取更有力、更快速的行動。」他提到新政府要應對氣候變化、提高新冠疫苗接種率和促進加拿大經濟復蘇。

杜魯多仍在努力組成新內閣，他透露，弗裡蘭 (Chrystia Freeland)將繼續擔任副總理和財政部長。與此同時，加拿大選舉委員會宣布了最終的選舉結果，杜魯多的自由黨獲得了159個下議院席位，離多數席位還差11個，由奧圖爾(Erin O'Toole)領導的主要反對派保守黨獲得了119席。另外三個小黨派則獲得了338個席位中的剩余席位。

(路透社、法新社)

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