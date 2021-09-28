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業內律師：孟晚舟「認罪聲明」難成證據

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）路透社引述的法律界人士認為，孟晚舟雖然在協議中承認有誤導銀行、隱瞞華為子公司與伊朗業務等不當行為，但這很難有助於美國以同樣的指控追究華為的法律責任。

孟晚舟所承認的事項涉及有關金融欺詐指控的核心內容。但法律專家稱，司法機構很難或幾乎無法用它來對付華為。而如果美方試圖以之作為談判籌碼，達成法庭外和解，華為可能會辯稱孟晚舟的供認是在受到敲詐的情況下做出的。

孟晚舟與美國檢方上周五簽署一份延緩起訴協議（DPA）。在協議中孟承認，華為的一間子公司與伊朗有業務往來，她本人在2013年同一間國際性銀行高管的會面時，就該公司做出了不實的陳述。此前有媒體報道稱，當事的這家銀行為匯豐銀行。

紐約的經濟犯罪辯護律師Roland Riopelle對路透社表示，有關事實聲明寫入延緩起訴協議中，可以被視為一名華為高管的“供認”，不過如果孟晚舟不能接受交叉質詢（cross-examination），那麼法庭幾乎肯定不會采納這些供詞。

一般情況下，檢方會傳喚當事個人到證人席，就其與司法部的協議當場作證。但如果孟晚舟不出庭，華為就不能行使美國憲法第六修正案規定的與她對質的權利。

“如果她不會回到（美國），也沒有人能讓她接受交叉質證，那麼（供詞）是不能被接受的。”另一位紐約辯護律師Charles Stillman也這樣說。

孟晚舟在聲明中指證，設址香港的星通科技（Skycom Tech Co Ltd）在伊朗有經營業務，實際上受到華為控制；星通並非像孟晚舟此前聲稱的那樣，僅是華為的業務伙伴；孟晚舟所稱華為的運營符合美國的有關法律法規和制裁規定，亦不符合事實。

有專家指出，盡管法庭不會認可其為證據，但美國司法部在同華為的律師進行會談時，可能會拿出這份聲明，以避免法庭審判。

專攻跨國和經濟犯罪案件的華盛頓律師Juan Morillo則對路透社表示，在美方與華為談判時，這份聲明提供了稍許額外的籌碼。他說，華為可以辯稱，聲明是“敲詐的產物”， 孟晚舟可能為了重獲自由而受到脅迫。因此這份聲明的價值極其有限。此外，華為還可能表示聲明不是以公司的名義簽署，因此對其不具有約束力。

華為面臨電信欺詐、銀行欺詐和共謀指控。其他指控還包括違反對伊朗的制裁，妨礙司法，以及密謀從美國技術公司竊取商業機密。但華為否認對它的指控。

（路透社）

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本文章由德國之聲授權提供】

孟晚舟 華為

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