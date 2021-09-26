北京「人質外交」奏效？ 孟晚舟事件傳遞出何種信息

近三年來被軟禁在溫哥華住家中的華為首席財務官孟晚舟獲釋返回中國。孟晚舟周六在深圳機場受到英雄般的熱烈歡迎。中國媒體轉播了孟晚舟抵達機場後身著一襲紅裙向鏡頭揮手的畫面，近6000萬人在電視前觀看直播。

孟晚舟在機場發表感言稱：「感謝偉大的祖國和人民，感謝黨和政府的關懷，感謝所有關注和關心我的人。作為一名普通的中國公民，遭遇這樣的困境，滯留異國他鄉三年，我無時無刻不感受到黨、祖國還有人民的關愛與溫暖。習主席關心我們每一位中國公民的安危，同樣也把我的事情掛在心上，讓我深受感動。」孟晚舟在感言最後表示：「如果信念有顏色，那一定是中國紅！」

中國外交部發言人華春瑩周六稱，「事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂‘欺詐’的指控純屬捏造。」她還指美國、加拿大所作所為是典型的「任意拘押」。

華春瑩還在推特上貼出了孟晚舟腳踝戴著及摘下電子腳鐐的對比照寫道：「歡迎回家！1030天。正義獲勝。」

美聯社指出，中國官方電視台對孟晚舟返國進行轉播，凸顯出北京意圖將她的案件與中國民族主義及中國在全球經濟和政治崛起作聯系。值得注意的是，在中國官媒將孟晚舟的回歸渲染為國家和黨對西方世界的勝利時，對於中國是以兩名加拿大人作為交換的事實閉口不提。

「人質外交」的一次勝利？

在加拿大法官24日簽署孟晚舟的釋放令並取消保釋條件的不久後，加拿大商人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）也在中國獲釋。兩人在周六上午返抵加拿大，總理杜魯多在卡裡加裡機場的停機坪擁抱歸國的斯帕弗與康明凱。

康明凱和斯帕弗於2018年孟晚舟被捕後不久在中國被拘留，此後一直被隔離關押。今年8月，中國法院裁定斯帕弗犯有為境外刺探丶非法提供國家秘密罪，判處他11年有期徒刑。外界認為兩人被捕原因是中國對孟晚舟案的報復行動，借此向渥太華施壓。加拿大及其他西方國家皆指責北京的「人質外交」，但中國始終否認這兩起案件與孟晚舟案有關，並稱針對華為和孟晚舟的控訴是出於政治動機，意在阻礙中國的經濟和技術發展。

明顯消瘦的康明凱在機場與妻子和姐姐重逢。他表示：「回到加拿大真是太棒了，非常感謝為我們兩人歸國努力付出的所有人。」

加拿大總理杜魯多稱：「這兩人經歷了難以想象的磨難。在過去1000天裡，他們表現出的力量、堅毅和風度令我們都受到鼓舞。」

孟晚舟獲釋正值美國總統拜登與中國國家主席習近平試圖緩和中美緊張局勢之際。美國國務卿布林肯在聲明中表示，在加拿大公民斯帕弗和康明凱遭到中國任意拘留兩年半後，美國與國際社會皆歡迎中國當局釋放二人的決定。

加拿大前駐華大使趙朴（Guy Saint-Jacques）對兩人返回加拿大感到雀躍。他認為，中國顯然非常渴望帶回孟晚舟，以至於放棄了逮捕兩名加拿大人所使用的借口。「他們（中國）必須承認，他們的名譽已受到嚴重損害。」

趙朴對美聯社稱：「中國共產黨內出現怨言，有人問『習近平，我們要走向何方？我們制造太多的敵人。為何要與加拿大、澳大利亞這樣的國家為敵？』」他認為，中國未來在使用「人質外交」前將會三思。

「北京贏了」

也有西方外交官和人權組織認為，中國共產黨在此次「人質外交」中取得了成功。雖然中國不斷聲稱兩名加拿大人被捕與孟晚舟案無關，但在西方外交人士以及人權團體眼中，過去48小時中發生的一切證明情況正好相反。

人權觀察中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）對德廣聯（ARD）表示，兩名加拿大人在孟晚舟的軟禁結束後也跟著獲釋，顯示出「中國領導層隨時准備用無辜之人作為籌碼，在其他國家獲得想要的東西。這是一個令人擔憂的發展」。

台灣中時新聞網也引述中華戰略學會研究員張競指出，孟晚舟獲釋經過外交斡旋、政治協商與法律攻防後，西方司法體系的程序正義、獨立運作與公正裁決，信譽掃地程度相當嚴重，西方司法成為國際舞台強權政治政策工具，其實是相當得不償失。

德國《明鏡周刊》周六分析道，不僅是對美國和加拿大，對所有尋找與現代中國正確打交道模式的政府而言，兩名加拿大公民獲釋這個好消息的背後也傳遞了一個令人不安的信息：「人質外交正在奏效。因為無論如何，北京已在這場爭端中獲勝。」

（美聯社、ARD、路透社等）

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