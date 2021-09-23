台灣加入CPTPP 學者：有優勢但仍須努力

「比起中國，台灣的談判優勢是稅率低與透明度高！」針對台灣22日申請加入CPTPP，國民黨立委曾銘宗23日受訪時表示肯定，不過他呼籲政府不要在核食問題與日本妥協；政大經濟系教授林祖嘉則分析，台灣現行關稅不高雖有優勢，但在農產品開放、與中國加入的競合問題，會是未來談判困難的地方。中山亞太所教授郭育仁則認為，民間對於加入CPTPP反應佳，有利於政府向社會溝通核食問題。

「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」前身原本是由美國發起的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）」，但美國在前總統川普主導下曾於2017年退出，該協議最後改為CPTPP，並於2018年底生效，此經貿協定包括日本、澳洲、加拿大等12國，中國與台灣相繼於16日與22日提出加入申請。

避免經貿遭邊緣化

曾銘宗說，台灣是高度倚賴外貿的國家，但目前僅有10%的出口商品享有優惠稅率，對比新加坡、韓國約70%的比例，台灣太多產品仍遭課關稅。為了避免在國際貿易遭邊緣化，加入CPTPP是勢在必行。他說，雖然在馬政府時期就想加入CPTPP的前身TPP，不過此時能申請加入他也表示肯定。

但他質疑政府居然在中國提出申請後才加入，國安團隊必須要檢討，怎麼會沒有掌握到相關情報？另外，曾銘宗分析說，加入CPTPP後，台灣在農業、著作權與藥物的開放程度將會大幅提升，因此政府要針對相關受影響產業做好準備，未來與11個會員國談判的過程將會很漫長、辛苦。

台灣關稅有優勢

曾銘宗也擔心，台灣與中國同時加入，中國若對其他會員國施壓，恐影響CPTPP以共識決為主的決策，增加台灣加入CPTPP的難度。不過林祖嘉認為，中國的關稅太高，台灣的稅率相較起來具有優勢，關稅降低的影響沒有中國那麼強。

林祖嘉認為，台灣如果加入CPTPP後，勢必對於農業與服務業造成衝擊，尤其是稻米也可能全面開放，面對如越南等國家的競爭，是必須要注意的部分。林祖嘉與曾銘宗都提到，核災區食品將會是日本關心的談判重點，曾銘宗則呼籲政府不要忽視2018年反核食公投通過的民意。

針對核食問題，郭育仁則認為，雖然之前有反核食公投，但目前對於台灣加入CPTPP的聲量，幾乎都是正面論述，因此他認為此時向民眾溝通核食問題，民眾的接受度會比較高。

此時加入很正確

郭育仁說，台灣此時加入CPTPP是很正確的選擇：首先，CPTPP今年輪值主席國是日本，自民黨近日將舉行總裁大選，檯面上的候選人對台灣都很友善，日本民眾對台關注度也大幅提升；另外，如果中國加入CPTPP，將會以經貿優勢脅迫我國承認九二共識，因此政府必須儘快行動。最後，台灣逐漸獲得世界許多民主國家的認同，因此蔡政府此時加入是最好的時機。

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