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兩岸先後申請加入CPTPP 藍委：台灣機會橫生變數

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委賴士葆。本報資料照片
國民黨立委賴士葆。本報資料照片

中國大陸上周提出申請加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」行政院昨天也遞出申請加入。國民黨立委賴士葆說，行政院說現在是水到渠成，兩岸同時申請加入國際組織，一前一後差幾天，還真巧合。我方就是慢了一步，如果中國大陸先被接受，台灣的機會又會橫生更多變數與枝節。

賴士葆表示，台灣想加入這個由日本主導的國際組織，無可避免要面對核災食品解禁的敏感問題。聽到行政院長蘇貞昌說「對於任何食品都是以國人健康、科學證據、國際標準來做。」美國萊豬進口就是不斷重複這樣的論述。蔡政府在野時對食安的標準，就是食品瘦肉精和輻射零檢出、零容忍，現在執政就變成國際標準。

賴士葆說，去年蔡英文總統說基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標，所以要開放萊豬、美牛進口，認為就是只要挪去雙方的貿易障礙，就可順利洽談台美雙邊貿易協定(BTA)及自由貿易協定(FTA)。民進黨在野時說國民的健康無可取代，現在不惜犧牲國人健康，讓萊豬進口，買了幾千億的軍購後，雙方的經貿協定談成多少？

賴士葆說，過去民進黨長期教導核電廠外洩出大量的放射性核種，有些半衰期高達幾十年之久，對人體造成危害，健康是無價的。現在執政了，想開放日本核食來促成CPTPP，大家都知道，國人的健康不可以用任何的政治利益或經濟利益的交換，可是國人的健康￼在蔡政府的眼中卻又賤如螻蟻，說不定賠了夫人又折兵，蔡政府將成千古罪人。

國民黨立委鄭麗文說，台灣四面環海，強烈仰賴國際貿易，當年加入WTO時已對傳統農業造成極大的衝擊。在擴大國際市場的同時，蔡政府有無回過頭來評估國內以內需為主的產業，是否會因為貿易自由化帶來衝擊？對於這些產業，蔡政府有做配套嗎？

鄭麗文質疑，面對加入CPTPP等貿易自由化之影響與契機， 蔡政府、農委會針對會受衝擊的農漁業、工業及服務業，如何因應與輔導？相關的進口食品要如何開放和鬆綁？針對農產品受進口損害救助基金準備了嗎？她認為。除落實辦理前述對策之相關計畫與工作外，也要持續監控重要農產品進口數量與價格，適時提供穩定價格與救助措施，以降低各產業可能的損失。

行政院院會後記者會今說明我申請加入CPTPP細節。行政院政委鄧振中表示，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請。圖為CPTPP示意圖。路透
行政院院會後記者會今說明我申請加入CPTPP細節。行政院政委鄧振中表示，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請。圖為CPTPP示意圖。路透

CPTPP 國民黨 賴士葆 民進黨 萊豬

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