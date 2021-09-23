我國申請CPTPP 政院：非中國影響

「台灣加入CPTPP是因為爭取經貿利益，並非受中國影響！」針對我國申請加入CPTPP，行政院政務委員鄧振中23日在記者會說明，我國將以「台澎金馬特別關稅領域」加入CPTPP，是為了爭取台灣接軌國際經貿。對於CPTPP恐對農業有衝擊，農委會主委陳吉仲說，會爭取延長零關稅，該保護到的產業會保護到。國發會主委龔明鑫則預估，加入CPTPP可望讓台灣每年獲得2%經濟成長收益。

非受中國影響

鄧振中表示，台灣於22日正式由駐紐西蘭代表陳克明向紐西蘭外交貿易部提交申請書，依據CPTPP協議安排，紐西蘭收到申請後會將申請書轉交其他會員國，經過部長會議確定後，才會正式成立談判工作小組。因此鄧振中透露，目前尚無法預測何時能加入CPTPP。

由於中國7天前才向紐西蘭申請加入CPTPP，面對本報質疑此時加入是否是因為中國，鄧振中表示並不是，此時加入CPTPP是衡量國際情勢、與民間團體溝通等因素綜合考量後的最佳時間點，且CPTPP未來勢必是引導國際規範的重要力量，加上今年輪值主席國輪到日本，台日在疫情間友善互動也是考量因素。

最後他補充，因為爭議較小，加上過去經貿協定慣例使用，台灣仍將會以「台澎金馬特別關稅領域」的名稱加入CPTPP。

加入可獲巨大收益

不過由於美國與歐盟近日都廢止或放寬福島核事故後對日本食品的進口限制，鄧振中坦言，在與日本談判的過程恐會面對相關問題，但會盡力面對。不過他強調，會依據科學證據、國民健康與國際規範3原則與日本協商。陳吉仲則補充說明，台灣對食品的檢驗標準相當嚴格，申請過程也會積極與日方溝通。

至於加入CPTPP會對哪些產業造成影響？國發會主委龔明鑫表示，他們利用模型評估後發現，如果沒有加入，會對台灣經濟造成0.56%的傷害，並讓石化、鋼鐵、建材等產業受到影響，但加入的話，加上未來英國、南韓、泰國也有機會加入，可望帶動台灣2%的成長，不過農業、汽車零組件的衝擊會稍大。

對此，陳吉仲則向外界保證，會仿效日本與越南模式，爭取降至零關稅的期程能展延16到21年，另外他也提到，兩國分別保留2.8%、3%的產品並沒有納入零關稅範圍，且多數都是農產品，「該保護到的會保護到。」經濟部長王美花則說，產業影響評估都有在做，近日會再進行滾定修正、並與業者溝通。

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