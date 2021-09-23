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申請加入CPTPP 外交部：積極爭取各成員國支持

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安表示，將積極爭取「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）各成員國支持台灣加入。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播影片
外交部發言人歐江安表示，將積極爭取「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）各成員國支持台灣加入。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播影片

日本外務大臣茂木敏充歡迎台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），我外交部表示感謝，未來也將運用各項資源，積極爭取各成員國支持台灣加入。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，關於如何因應中國大陸正式提出申請加入CPTPP，外交部發言人歐江安說，我方向來密切關注並積極掌握CPTPP擴大新成員的相關可能發展，對於中國大陸可能申請入會一事，當然也有所掌握。

歐江安指出，CPTPP是在國際間標準及自由化程度極高的區域經濟合作協定，而國際間對於中國大陸現行體制是否符合高標準與高品質規範，仍存在許多疑慮。

歐江安說，台灣是按自己的節奏與步調，做好充分準備，正式提出申請，也已知會所有CPTPP成員國以尋求支持，未來我方會依據CPTPP入會程序完成相關後續作業。

據日媒報導，有關台灣正式遞出申請加入CPTPP，正在美國訪問的日本外務大臣茂木敏充表達歡迎，並稱將基於戰略觀點及國民理解，做出對應。

歐江安表示，對於日本政府多次公開發言歡迎台灣參加CPTPP，我政府再次表達誠摯感謝。

CPTPP

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