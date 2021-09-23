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加入CPTPP須開放日本食品？ 政院提3原則處理福島食品

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加入CPTPP須開放日本食品？ 政院提與日本交涉3原則

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會後記者會說明我申請加入CPTPP。圖／取自行政院直播
行政院會後記者會說明我申請加入CPTPP。圖／取自行政院直播

我國正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院院會後記者會今說明申請加入CTPP的進度，對於美國、歐盟解禁日本食品，台灣是否跟進？是否違反公投決議？政務委員鄧振中表示，我方知道日本相當關切日本福島食品問題，提出申請後，接下來將與各國諮商談判，假如日方提出這個問題，需要面對與處理。

但他說，政府對福島食品處理原則，國民健康，科學根據、國際規範，是三大重要原則，他認為，談判過程與日方應可妥善找出一個方法，處理這問題。

鄧振中表示，他也藉這機會說明，福島食品並不是就是「核汙染食品」，也並不是「就是核食」，沒有任何一個國家會讓核食在自己國家出售、出口，現在科技非常發達，哪些東西被輻射汙染，非常容易查。「我倒不認為福島食品就等於核食」，核食是經過查證後汙染的東西。

不過，加入CPTPP，解禁日本福島食品勢必成為協商關鍵。鄧振中也說，「這是一個不容易處理的問題」，他說，每個國家都把維護國民健康，當成重要政策目標，台灣也會秉持這原則，處理進口食品問題。

對於美方21日宣布開放進口日本福島等地食品。鄧振中說，美國新的措施採取更開放，「感覺上，美國是一定經過科學調查，大概能夠有把握，這些過去規範的項目，應該是可以妥適處理，並妥適地確定它並沒有受到核汙染，可採進一步開放措施。」他說，這些都是可以做為跟日方交涉、談判時的參考。

農委會主委陳吉仲則說，外界可能對昨天美國開放日本食品有錯誤解讀。他說，美國、歐盟，早就針對日本相關食品，採取開放，過去從2018到2021，美國多次有針對高風險品項，分別解除開放，「不像台灣、大陸，只針對福島附近五縣市，九大食品採區域開放」。

陳吉仲說，昨天美國開放的是日本本身國內14個縣，禁止流通的品項，他讓其全部可以開放到美國，「這是更大幅度的進步。」他認為，以台灣在處理日本食品，從2011年3月15日起檢測所有食品，進口的17萬件，都是100％符合台灣嚴格的輻射標準，雖有微量檢出231件，也全部採取退運、銷毀，「我們是做到100％，沒有任何輻射產品進來。」

CPTPP

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