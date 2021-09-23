選戰預備？南部綠委齊聚農委會 競相加碼預購釋迦蓮霧

釋迦蓮霧外銷中國大陸，分別占整體外銷市場的97%、95%，為台灣水果出口大宗；如今外銷大陸卡關，為了賣水果，農委會著力內銷預購，由農科院設置「好釋連蓮」預購平台今天上線，讓企業與民眾登記預購，但今天記者會上，多名南部民進黨籍立委輪番上陣上台、競相採購釋迦與蓮霧，現場氣氛歡樂，也飄著濃濃政治味。

記者會除了邀請高雄、屏東、台東農會總幹事；農委會台東、高雄農業改良場場長，以及屏東、台東縣市政府農業局長，同時南部綠營立委為記者會主角，到農委會參加活動的，包括民進黨立法院黨團代表劉世芳、立委蘇震清、邱議瑩、莊瑞雄、鍾佳濱、劉櫂豪、周春米、伍麗華等，立委們依序上台致詞加碼採購，五十、一百箱釋迦蓮霧。

其中，劉櫂豪預購釋迦100箱、蓮霧50箱；邱議瑩預購黑珍珠100箱、鳳梨釋迦50箱、幫朋友預購300箱；此外，還有鍾佳濱預購蓮霧50箱、子彈蓮霧50箱、鳳梨釋迦50箱等，其餘立委也同樣預購；周春米說，屏東蓮霧全台產量七成，有一成外銷中國大陸她看蓮霧長大的，因此也預購80箱蓮霧、子彈蓮霧50箱，另有釋迦50箱。

台東農業處長許家豪表示，台東釋迦分為大目釋迦與鳳梨釋迦，大目釋迦不耐保存，鳳梨釋迦稍好些，因此才有出口可能性，過去，大陸把台灣當作國內市場的一部份，因此，檢疫沒這麼嚴格，農委會過去讓釋迦農做很多教育訓練，但仍可惜仍被暫時禁止輸入，未來還是要協助果農作多元銷售，外銷多元通路，大目、鳳梨釋迦變成冷凍食品，初步規劃作成果泥銷售，就不受到防檢疫問題限制。

許家豪說，鼓勵農民不管到世界國家，藥檢、檢疫應該要做到最好，中國大陸事件外，即使到全世界任何國家，防檢疫都是很重要的問題，近年我國已經有很大的進步與改善，但一年幾千個貨櫃裡面，還是會有被檢驗出的案例，不管到全世界國家哪個國家，不論是杜拜、越南、加拿大，鮮果防檢疫一定是最重要的。